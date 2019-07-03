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Вчера, 17:27

Задай вопрос губернатору



Прямая телефонная линия с губернатором Ленобласти Александром Дрозденко пройдет 16 декабря. 
С 16 до 17 часов глава региона будет лично принимать телефонные звонки. Для ответов на вопросы в режиме видеоконференции приглашены главы администраций муниципальных районов.
Номера телефонов:
006 – набирается со стационарного телефона, расположенного в Ленобласти. Звонок бесплатный.
+7(81361) 3-15-01 – звонок платный. Стоимость определяется по тарифу, установленному оператором связи.

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