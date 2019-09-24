Забытая история: Водонапорная башня Выборгской учительской семинарии

Одна из лучших смотровых площадок Выборга, с которой открываются изумительные панорамные виды, расположена не в городе, а примерно в 3 км от него по Светогорскому шоссе. Это заброшенная водонапорная башня Выборгской учительской семинарии.

Водонапорная башня в "стиле эклектики с налётом национального романтизма" была построена в 1914 году по проекту военного инженера, полковника, штаб-офицера управления Свеаборгского крепостного инженерного управления Леонида Глушкова. Она обеспечивала водой расположенную под горой и построенную 2 годами ранее семинарию для подготовки учителей в русских начальных училищах.

После 1917 года в здании располагались части финских вооружённых сил. После войны здесь была "школа юнг", туберкулёзный санаторий Минобороны, выборгский госпиталь. Несколько лет назад Минобороны перестало использовать здание.

Известно также, что в годы войны на башне располагался наблюдательный пункт ПВО.

Когда перестали использовать водонапорную башню, нам разузнать не удалось. Но выглядит она гораздо хуже, чем бывший госпиталь. Внутри неплохо сохранились резервуар для воды высотой более 2 метров и остатки водопровода. К смотровой площадке на самом верху ведет отлично сохранившаяся винтовая лестница. Говорят, что еще лет десять назад на башне была крыша. Но ее разобрали на металлолом.

Башня не входит в число памятников культуры и вряд ли будет включена в этот список. Хотя пару лет назад вышла книга о самых интересных водонапорных башнях России. И выборгской башне там посвящен целый разворот. Сейчас исторический интерес представляют и надписи, сделанные на стенах башни ее посетителями в разные годы. Первая из них датируется 1936 годом.