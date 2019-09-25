Забытая история: Пороховой погреб «у мызы Хертуала»

Пороховой погреб недалеко от дороги на Калинино известен многим: наезженная дорога приводит прямо к входу в тоннель. Но туристы надолго не задерживаются. Говорят, здесь жутковато, и впечатлительным лучше не соваться.

Тоннельный пороховой погреб у мызы Хертуала (так написано в секретном документе начала прошлого века) начали строить в 1915 году вместе с пороховым погребом на островеве Линно-саари, когда выяснилось, что на усиление обороноспособности Выборгской крепости могут быть даны ассигнования.

Площадь погреба около 500 м ². Для него в скале сначала вырубили нишу, а потом штольню с двумя входами. В середине скальный массив остался, по его периметру идет почти симметричная система коридоров и комнат. Конструкция выполнена в арочном стиле, характерном для русской фортификации.

Впрочем, в 1917 году строительство еще не завершили. И финны достраивать погреб не стали.

В советское время помещения погреба разделили перегородками на комнатушки. И примерно до середины 80-х годов Ленинградский военный округ использовал его, как запасной командный пункт. Говорят, что при перестройке помещений систему естественной вентиляции пещер нарушили. Пришлось устанавливать принудительную вентиляцию. Лет 10 назад вентиляционные трубы еще висели под потолками.

Сегодня в погребах абсолютно пусто. Здесь не осталось ничего, что говорило бы о его прошлом.

Рядом с погребом расположены два полуразрушенных здания - кирпичное и бетонное. Возможно это артиллерийские сараи.