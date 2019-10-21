Забытая история: Командный пункт Sk16

Бетонные плиты, торчащая из земли арматура и гранитные надолбы в лесу между рекой Камышовкой и озером Желанное… Это остатки укрепрайона Суммакюля – части 130 километрового комплекса оборонительных сооружений, построенных финнами на территории Карельского перешейка в 1920-1930 годы. ДОТ Sk16 - один из восемнадцати бетонных сооружений узла обороны.

Проект узла обороны "Sk" разработал французский военный инженер подполковник Грос-Куасси. С 1920 года в районе нынешней Каменки началось строительство, и к 1924 году у несуществующей ныне деревни Сумма возвели девять одноамбразурных пулеметных ДОТов фронтального огня и пять бетонированных убежищ. Это только часть комплекса оборонительных сооружений протяженностью свыше 130 километров, строительством которого руководил бывший российский офицер, генерал финляндской армии Карл Маннергейм.

Командный пункт Sk16 построили уже в конце 1930. Вместе с ним буквально накануне Зимней войны реконструировали ряд бункеров и построили новые ДОТы "миллионники", названные так из-за высоких затрат на строительство - более 1 миллиона финских марок.

В архивах даже сохранился план бункера Sk16.

"Во время Зимней войны в этом убежище располагался командный пункт 2-го батальона 15-го пехотного полка 5-й пехотной дивизии" – об этом напоминает табличка на финском языке. Кстати, ее установили в 1990 году финские ветераны. Надпись краской "Отдали свои жизни за Родину во имя свободы", видимо, сделана тогда же. Судя по свечам и венкам, финские туристы здесь бывают довольно часто.

Укрепленный узел "Sk" был одной из мощнейших позиций Линии Маннергейма. Бои на этом участке были затяжные, а многочисленные попытки штурма проваливались. 138-я стрелковая дивизия, которая пыталась провести здесь наступление, несла огромные потери. К середине февраля 1940 года сменившая ее 100-я стрелковая дивизия сумела оттеснить финские войска ценой жизни тысяч советских солдат.

ДОТ Sk16 в ходе операции не пострадал. Его восточная часть была подорвана специально. В 1941 году вплотную к стене бункера наши солдаты пристроили ДЗОТ. Но и им позже пришлось отступить. Когда финские войска вновь заняли эту территорию, здесь разбили лагерь советских военнопленных.

Сегодня о страшном противостоянии 80-летней давности, пожалуй, красноречивее всего говорит расстрелянная кем-то памятная табличка…