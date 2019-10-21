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Забытая история: Командный пункт Sk16

Бетонные плиты, торчащая из земли арматура и гранитные надолбы в лесу между рекой Камышовкой и озером Желанное… Это остатки укрепрайона Суммакюля – части 130 километрового комплекса оборонительных сооружений, построенных финнами на территории Карельского перешейка в 1920-1930 годы. ДОТ Sk16 - один из восемнадцати бетонных сооружений узла обороны.

ДОТ Sk16 укрепрайона Суммакюля

Проект узла обороны "Sk" разработал французский военный инженер подполковник Грос-Куасси. С 1920 года в районе нынешней Каменки началось строительство, и к 1924 году у несуществующей ныне деревни Сумма возвели девять одноамбразурных пулеметных ДОТов фронтального огня и пять бетонированных убежищ. Это только часть комплекса оборонительных сооружений протяженностью свыше 130 километров, строительством которого руководил бывший российский офицер, генерал финляндской армии Карл Маннергейм.

ДОТ Sk16 укрепрайона Суммакюля

Командный пункт Sk16 построили уже в конце 1930. Вместе с ним буквально накануне Зимней войны реконструировали ряд бункеров и построили новые ДОТы "миллионники", названные так из-за высоких затрат на строительство - более 1 миллиона финских марок.

ДОТ Sk16 укрепрайона Суммакюля

В архивах даже сохранился план бункера Sk16.

план-схема ДОТа Sk16

"Во время Зимней войны в этом убежище располагался командный пункт 2-го батальона 15-го пехотного полка 5-й пехотной дивизии" – об этом напоминает табличка на финском языке. Кстати, ее установили в 1990 году финские ветераны. Надпись краской "Отдали свои жизни за Родину во имя свободы", видимо, сделана тогда же. Судя по свечам и венкам, финские туристы здесь бывают довольно часто.

ДОТ Sk16 укрепрайона Суммакюля

Укрепленный узел "Sk" был одной из мощнейших позиций Линии Маннергейма. Бои на этом участке были затяжные, а многочисленные попытки штурма проваливались. 138-я стрелковая дивизия, которая пыталась провести здесь наступление, несла огромные потери. К середине февраля 1940 года сменившая ее 100-я стрелковая дивизия сумела оттеснить финские войска ценой жизни тысяч советских солдат.

ДОТ Sk16 укрепрайона Суммакюля

ДОТ Sk16 в ходе операции не пострадал. Его восточная часть была подорвана специально. В 1941 году вплотную к стене бункера наши солдаты пристроили ДЗОТ. Но и им позже пришлось отступить. Когда финские войска вновь заняли эту территорию, здесь разбили лагерь советских военнопленных.

ДОТ Sk16 укрепрайона Суммакюля

Сегодня о страшном противостоянии 80-летней давности, пожалуй, красноречивее всего говорит расстрелянная кем-то памятная табличка…

ДОТ Sk16 укрепрайона Суммакюля

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