Забытая история: Колодец усадьбы Нобилей

Фотографии красивой гранитной башенки колодца в Ландышевке встречаются во многих блогах любителей попутешествовать по Ленобласти. Это одно из немногих строений, сохранившихся от некогда большой и богатой усадьбы семьи Нобелей.

Сведений о колодце очень и очень мало. По всей видимости, строился он одновременно с усадебным домом где-то в 1903 – 1910 годах.

Особняк с башенкой, который местным жителям казался практически королевским дворцом, строился по проекту старшего преподавателя архитектуры Политехнического училища Густава Нюстрёма. А аллеи, сад и "службы" - конюшня, зернохранилище, хозяйственные постройки - составляли с ним единый архитектурный ансамбль.

В ходе военных действий в 1940 году особняк был разрушен. Но по великолепию колодца можно представить, насколько роскошным был дом: сложенная из гранита башенка колодца сохранилась прекрасно.

Местные жители до сих пор набирают здесь питьевую воду. Из соседнего Советского тоже частенько приезжают. Говорят, вода здесь идеальная. Железа многовато, но это ландшафт здесь такой…



