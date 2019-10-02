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Вчера, 13:02

Забытая история: Кирха святой Марии Магдалины в Приморске

Фраза «У меня трубы горят» после выхода фильма «Особенности национальной охоты» моментально стала мегапопулярной. И хотя съёмки большей части фильма проходили под Приозерском, именно эта сцена записана в Приморске у кирхи святой Марии Магдалины.

Кирха Святой Марии Магдалины в Приморске в фильме Особенности национальной охоты

Лютеранская кирха, пожалуй, главная достопримечательность Приморска. Проектировать новую церковь для Койвисто, как тогда назывался город, финский архитектор Йозеф Стенбек начал в 1900 году. Освятили новый храм в декабре 1904 года.

Кирха Святой Марии Магдалины в Приморске

Город весьма преуспевал в то время, поэтому кирха строилась с размахом. Она вмещает 1800 прихожан. В плане здание построено в форме креста длиной 37 и шириной 28 метров. Высота его шпиля — 60 метров. Стены сложены из местного гранита красновато-коричневого оттенка. При постройке крышу покрыли немецкой черепицей. Правда, потом ее заменили на гальванически обработанный металл.

Кирха Святой Марии Магдалины в Приморске

Здание приморской кирхи до сих пор остается одним из самых красивых на Карельском перешейке. Оно спроектировано в стиле финского национального романтизма и северной разновидности модерна, и стало образцом для лютеранских храмов, которые в то время возводились по всей Финляндии.

Витраж кирхи Святой Марии Магдалины в Приморске

Внутреннее убранство кирхи не уступало его внешнему величию. Его стену украшала большая фреска "Тайная вечеря", написанная женой архитектора Анной Стенбек, а окно западного фасада – самый большой в Финляндии того времени витраж "Христос и 4 ангела" (46 м²). Его создал известный витражист Леннарт Сегерстроле. Витражи красовались также в алтарном и южном окнах. В церковном зале стояли резные дубовые скамьи ручной работы, а освещали службы 10 хрустальных люстр.

Кирха Святой Марии Магдалины в Приморске

В 1905 году только что построенную кирху в Койвисто посетил царь Николай II и подарил приходу 22 500 марок. На них для храма на фабрике в Кангасала изготовили орган на тридцать один регистр. В военные годы орган куда-то исчез. Но в начале 90-х милиция задержала финна, который что-то разыскивал в окрестностях кирхи. Подозрительный финн оказался последним пастором прихода Койвисто. Он признался, что местность сильно изменилась, и он не смог найти то, что хотел. Этот случай породил легенду, что пастор искал орган, спрятанный в окрестных лесах.

Кирха Святой Марии Магдалины в Приморске

В 1948 году по просьбе местных комсомольцев кирху приспособили под Дом культуры. Сентябрь и октябрь все население города вечерами и по выходным работало на "реконструкции" храма: в результате перепланировки появились большая сцена и зрительный зал с балконом на 500 мест; 2-й этаж, где работали кружки; большое фойе. Все признаки религиозной принадлежности здания уничтожили, алтарное окно заложили, кресты, которые считали золотыми, сбили. Кстати, кресты оказались дубовыми и покрытыми медью. К 31-ой годовщине Великой Октябрьской социалистической революции приморский Дом культуры уже начал работать…

Кирха Святой Марии Магдалины в Приморске

Вместе с перестройкой кирху тоже начало "штормить". В разное время здесь работал бар, дискотека, магазин. В конце 90-х в малом зале открылся краеведческий музей. И музей, кстати, до сих пор работает и хранит непростую и богатую историю этих мест.

Кирха Святой Марии Магдалины в Приморске

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