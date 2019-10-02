Забытая история: Кирха святой Марии Магдалины в Приморске

Фраза «У меня трубы горят» после выхода фильма «Особенности национальной охоты» моментально стала мегапопулярной. И хотя съёмки большей части фильма проходили под Приозерском, именно эта сцена записана в Приморске у кирхи святой Марии Магдалины.

Лютеранская кирха, пожалуй, главная достопримечательность Приморска. Проектировать новую церковь для Койвисто, как тогда назывался город, финский архитектор Йозеф Стенбек начал в 1900 году. Освятили новый храм в декабре 1904 года.

Город весьма преуспевал в то время, поэтому кирха строилась с размахом. Она вмещает 1800 прихожан. В плане здание построено в форме креста длиной 37 и шириной 28 метров. Высота его шпиля — 60 метров. Стены сложены из местного гранита красновато-коричневого оттенка. При постройке крышу покрыли немецкой черепицей. Правда, потом ее заменили на гальванически обработанный металл.

Здание приморской кирхи до сих пор остается одним из самых красивых на Карельском перешейке. Оно спроектировано в стиле финского национального романтизма и северной разновидности модерна, и стало образцом для лютеранских храмов, которые в то время возводились по всей Финляндии.

Внутреннее убранство кирхи не уступало его внешнему величию. Его стену украшала большая фреска "Тайная вечеря", написанная женой архитектора Анной Стенбек, а окно западного фасада – самый большой в Финляндии того времени витраж "Христос и 4 ангела" (46 м²). Его создал известный витражист Леннарт Сегерстроле. Витражи красовались также в алтарном и южном окнах. В церковном зале стояли резные дубовые скамьи ручной работы, а освещали службы 10 хрустальных люстр.

В 1905 году только что построенную кирху в Койвисто посетил царь Николай II и подарил приходу 22 500 марок. На них для храма на фабрике в Кангасала изготовили орган на тридцать один регистр. В военные годы орган куда-то исчез. Но в начале 90-х милиция задержала финна, который что-то разыскивал в окрестностях кирхи. Подозрительный финн оказался последним пастором прихода Койвисто. Он признался, что местность сильно изменилась, и он не смог найти то, что хотел. Этот случай породил легенду, что пастор искал орган, спрятанный в окрестных лесах.

В 1948 году по просьбе местных комсомольцев кирху приспособили под Дом культуры. Сентябрь и октябрь все население города вечерами и по выходным работало на "реконструкции" храма: в результате перепланировки появились большая сцена и зрительный зал с балконом на 500 мест; 2-й этаж, где работали кружки; большое фойе. Все признаки религиозной принадлежности здания уничтожили, алтарное окно заложили, кресты, которые считали золотыми, сбили. Кстати, кресты оказались дубовыми и покрытыми медью. К 31-ой годовщине Великой Октябрьской социалистической революции приморский Дом культуры уже начал работать…

Вместе с перестройкой кирху тоже начало "штормить". В разное время здесь работал бар, дискотека, магазин. В конце 90-х в малом зале открылся краеведческий музей. И музей, кстати, до сих пор работает и хранит непростую и богатую историю этих мест.