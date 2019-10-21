Забытая история: Кирха в Каннельярви

Железная дорога между Петербургом и Выборгом, построенная в середине 18 века, сделала деревню Каннельярви популярным дачным местечком среди зажиточных петербуржцев. Поселок процветал, и в 1925 году церковный совет прихода решил построить здесь новую кирпичную кирху. Она стала украшением деревни. К сожалению, прослужила приходу совсем недолго.

Место под кирху отвели прямо в центре деревни на холме Коккомяки. Проект для нее разработал Уно Ульберг. Как раз в эти годы выборгский архитектор получил широкое признание, его проекты чрезвычайно высоко оценивались профессиональным сообществом. Но строительство из-за проблем с финансированием велось без малого 10 лет.

Кстати, алтарь по мотивам "Египетского бегства" расписал еще один известный выборжец - художник Бруно Туукканен. И в 1934 году кирху святых апостолов Петра и Павла наконец-то освятили. Однако, приход даже не успел приобрести орган… В 1939 году Каннельярви заняли части Красной Армии, и церковь перестала действовать.

Советские переселенцы использовали здание кирхи для хозяйственных нужд. Вот как описал увиденное офицер пехотной дивизии, вступившей в деревню в августе 1941 года: "Церковь Каннельярви использовалась как склад зерна. Крест с башни был снят и вместо него водружена красная звезда. Алтарные доски, картины, люстры были вывезены, скамейки с намалеванными на них красными звездами разломаны".

Возвратившие сюда местные жители сделали в храме небольшой ремонт, и службы возобновились… до 44-го года. В атеистическом государстве здание церкви приспособили под склад, а сам поселок получил новое гордое имя - Победа.

Местные жители говорят, что еще в начале 90-х здание было еще достаточно крепким. Стены и сейчас выглядят вполне "бодрыми", даже не смотря на пожар, уничтоживший кровлю и внутренние перекрытия.

Впрочем, в скромной пристройке к храму и сейчас проходят службы лютеранского прихода и работает воскресная школа. А с полуразрушенной колокольни до сих пор по праздникам звонит колокол…

