Забытая история: Гвоздильный завод в Перово

Гвоздильный завод на берегу реки Перовка построен почти 150 лет назад. В конце 19 века он выпускал 1,5 тысячи тонн продукции. В послевоенные годы здесь тоже «ковались» гвозди для строительства советской экономики. Но судьба постоянно испытывала на прочность и перовские гвозди, и работающих здесь людей.

Свое производство в деревню Суур Перо финский предприниматель Александр Берг перенес в 1876 году по указанию сената. Уже через несколько лет завод выпускал 1500 тон продукции: гвозди различных типов, проволоку, винты, гайки. Продукция даже экспортировалась. Но уже в начале 20 века производство на треть сократилось, фабрика начала испытывать финансовые затруднения и была продана компании Ab Ferraria Oy.

Гвоздильный завод "Феррариа" стал крупнейшим промышленным производством на территории Выборгской сельской общины. В 1938 году на нем работало почти 200 человек. Здесь построили небольшую ГЭС, лесопилку, мельницу и железную дорогу до ближайшей станций Pero. Вода не только была источником для выработки электричества, но через ременные передачи приводила в движение станки.

В 1939 году производство остановилось.

В январе 1945 года завод запустили вновь. Тогда в цеху стояло всего 4 гвоздильных станка, а в штате числилось 36 человек. Рабочих рук катастрофически не хватало. Подумывали даже привлечь военнопленных. Но планы были грандиозные: помимо гвоздей запустить производство лопат, грабель, молотков… Через 2-3 года завод освоил еще и производство топоров.

В период развитого социализма завод уже выпускал электроды для контактной сварки, гальванические автоматизированные линии, окрасочные линии. И даже работал на оборонку.

Все это рухнуло в начале 90-х вместе с обвалом экономики страны. Завод пытался найти свое место в новых условиях и новую, востребованную на рынке продукцию. Например, начать производить кирпичи, шлакоблоки или тренажеры. Но в итоге обанкротился...

Еще года три назад в двух небольших цехах выпускали уникальные металлоконструкции для торговли. Но теперь и эти здания заброшены…