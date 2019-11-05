Забытая история: Батарея ПВО на Бобовом мысе

О существовании развалин батареи ПВО в северной части мыса Бобовый знают даже не все выборжцы. Хотя четыре орудийных дворика, командный пункт и прожекторная станция превосходно сохранились.

Сведений об этой батарее ПВО чрезвычайно мало. Есть даже мнение, что укрепления построены в 19 веке российскими военными, а позже использовались финнами при обороне Выборгского залива.

А вот по сведениям исследовательницы военной истории Выборга Еевы Тамми, батарея построена финнами около 1930 года. На вооружении здесь состояли четыре 76-мм зенитные установки Бофорс образца 1927 г. Их, кстати, эвакуировали в ходе Зимней войны, а после уже не стали возвращать обратно. По имеющимся сведениям, у этой тяжелой зенитной батареи не было собственного имени. Она числилась под номером 56 и входила в состав 2-го полка ПВО.

Все четыре орудийных дворика отлично сохранились. Превосходно видны и бетонированные канавки для кабелей, ведущие от зенитных позиций к центральному бункеру. А на прожекторной станции, которая, вероятно, использовалась и как командный пункт, еще недавно можно было увидеть даже механизмы подъема прожектора.