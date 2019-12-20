За травмирование малыша в подъезде ответит сотрудник управляющей организации

Следственным отделом по городу Выборгу окончено расследование уголовного дела по факту падения ребенка с лестницы в Светогорске. Напомним, трагедия произошла 6 августа. Двухлетний мальчик получил тяжелые травмы, упав с высоты второго этажа в лестничный пролёт. Причиной падения стало отсутствие балясин в перилах. По результатам проведённых судебных экспертиз обвинение предъявлено лицу, ответственному за содержание домового имущества в безопасном состоянии. Дело направлено в Выборгский городской суд.