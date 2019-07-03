За "мусорной" компенсацией можно обращаться в МФЦ 



Услуга по назначению ежемесячной компенсации части расходов на оплату коммунальной услуги по обращению с ТКО теперь доступна в МФЦ. На возмещение расходов могут рассчитывать граждане, достигшие 70 и 80 лет. Для 70-летних граждан компенсация составит 50% платы за вывоз мусора, для 80-летних – 100%.

За получением услуги необходимо обратиться в МФЦ с паспортом, заявлением, согласием на обработку персональных данных. Также потребуется предоставить документы, подтверждающие право собственности или использования жилого помещения, реквизиты счета для начисления компенсации и квитанцию об оплате коммунальных услуг за вывоз мусора с указанием площади жилого помещения и количества проживающих. Заявка подается один раз: далее компенсация автоматически поступает заявителю ежемесячно. Услуга предоставляется в течение 16 рабочих дней.

Федеральным и региональным льготникам (ветеранам войны и труда, инвалидам, чернобыльцам, многодетным семьям и др.) для оформления компенсации за вывоз мусора обращаться не нужно, так как денежная помощь включена в ежемесячную компенсацию за услуги ЖКХ.