Юные танцоры из Выборга выступят в Кремле

Гран-при международного танцевального конкурса обеспечил выборгским танцорам путевку на Кремлевскую сцену. Коллектив современной хореографии «Вдохновение» выступит на большом концерте юных талантов в феврале будущего года.

За осенние каникулы танцоры "Вдохновения" стали лауреатами сразу двух международных конкурсов. На конкурсе "Звуки и краски столицы" девочки старшей группы коллектива стали лауреатами 2 степени сразу в двух номинациях: народная стилизация и эстрадный танец. Это отличный результат, считает руководитель коллектива Светлана Балко. Во-первых, на конкурс приехали сильнейшие коллективы России и зарубежья. Во-вторых, судейство было очень жестким. А в-третьих, для танцоров это был первый конкурс такого высокого уровня.

Светлана Балко, руководитель танцевального коллектива "Вдохновение" Мы с девочками буквально за полтора месяца восстановили репертуар наших выпускниц. Танцы очень красивые: "Птица счастья", народная стилизация "Не по-соседски" и "Мечты с розовым отливом". Первые два танца мы и представили на конкурсе в Москве.

А буквально через неделю с этим же репертуаром выборгские танцовщицы выступили еще на одном международном конкурсе в Петербурге. Он называется "Рождение звезды" и организован хореографической академией "Золотое яблочко". Здесь коллектив "Вдохновение" и его подготовительная группа творческого центра "Мое вдохновение" получили гран-при.