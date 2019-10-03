Юные пожарные рассказали соседям, как избежать беды

Аня Шестакова, ученица Первомайского центра образования
Мы ходим по квартирам и рассказываем, что нужно делать, чтобы не было пожара, и раздаем листовки-памятки.
Приходят не с пустыми руками: участникам акции маленькие инспекторы оставляют справочные материалы и дарят мобильные детекторы дыма.
Павел Анисенков, старший инспектор отдела надзорной деятельности ГУ МЧС
Вместе с детьми мы приходим в частные дома, где есть печное отопление, и в многоквартирные дома. Когда о таких серьезных вещах, как поведение при пожаре или правила безопасности, взрослым рассказывают дети, мы надеемся, это запомнится лучше, чем нравоучения инспектора.
Жителям Первомайского и Рощино этот эксперимент тоже понравился. К тому же, они считают, что так дети тоже лучше усвоят простые правила обращения с огнем.