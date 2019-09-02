Выборгским школьникам есть, чем заняться

У выборгских школьников на «Ярмарке досуга» глаза разбегаются от разнообразия предложений. Более 20 творческих кружков, клубов и спортивных секций показали, чему готовы научить детей в свободное от школьных уроков время.

Проводят Ярмарку досуга в Выборге уже в пятый раз. По традиции в День знаний на спортивной площадке около школы №10 все творческие кружки города, подростковые клубы и спортивные секции представили свои программы и достижения.

Досуг ребятам здесь предлагают самый разнообразный. Одна только спортивная школа олимпийского резерва, например, ведет набор в 15 секций. Это и различные единоборства, и игровые виды спорта, и фехтование, легкая и тяжелая атлетика, и даже довольно экзотический еще для Выборга женский хоккей на траве. Кстати, в этом году ребят впервые приглашают попробовать себя в регби.

Юрий Петрейчук, исполнительный директор Федерации регби ЛО

Регби – еще мало популярный в области вид спорта, хотя он объединяет многие направления: легкую атлетику, футбол, волейбол, баскетбол, тяжелую атлетику. Но у нас большие амбиции. Мы хотим, чтобы секции регби работали во всех 18 районах региона. В Выборге в секции мы приглашаем и мальчишек, и девчонок с 8 до 14 лет. Занятия будут проходить в спортивной школе и в школе №6, и это бесплатно.

Более десятка кружков и тематических объединений предлагает школьникам дворец детского творчества. Преподаватели подростково-молодежных клубов, работающих на базе Дома молодежи, также готовы заниматься с ребятами танцами, театральным искусством, паркуром, музыкой и КВН-движением.