Ярмарка "Новогодняя карусель" приглашает за подарками ручной работы



Выборгские ремесленники представят свою продукцию на ярмарке, которая пройдет с 6 по 8 декабря на "центральной аллее" входа в гипермаркет на ул. Госпитальной, 1. Ярмарку изделий ручной работы организует Выборгский центр поддержки предпринимательства при содействии районной администрации. Товары народных художественных промыслов представят мастера из Выборгского и других районов Ленинградской области.

Ярмарка торжественно откроется 6 декабря в 18 часов концертной программой.