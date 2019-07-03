Я исполню три желания: губернатор Ленобласти воплотит в жизнь заветные мечты детей

Среди желаний ребят - помочь семилетней девочке начать карьеру в рекламном бизнесе, купить домашние качели ее десятилетней землячке и предоставить шестнадцатилетнему молодому человеку билет на матч "Зенита" с организацией личной встречи с кумиром - Артемом Дзюбой.

Глава региона Александр Дрозденко присоединился к ежегодной акции "Ёлка желаний". По условиям благотворительного проекта первые лица регионов страны должны выбрать на кремлевских елках новогодние игрушки, на которых написаны заветные мечты детей, и обязательно исполнить их. Все желания губернатор сразу же "принял к исполнению".

Напомним: "Елка желаний" проводится по всей стране. Заявка на участие подается в середине декабря. Участвовать могут дети из малоимущих семей, сироты и люди с ограниченными возможностями, критическим состоянием здоровья младше 17 и старше 60 лет. Желания не должны быть связаны с прохождением лечения, покупкой средств реабилитации и капитальным ремонтом.