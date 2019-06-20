Время пить чай наступило в библиотеке Аалто в Выборге

Алиса Льюиса Кэрролла стала главным героем международной выставки художников-иллюстраторов, открывшейся в библиотеке Алвара Аалто. Экспозицию лично представил генеральный консул Эстонии в СПб Карл Эрик Лаантеэ Рейнтамм.

Организаторы выставки условно считают ее эстонской. Просто потому, что ее куратор – Вийве Ноор – родилась и живет в Таллине. На самом деле экспозицию составляют работы очень известных художников из Англии, Португалии, России, Эстонии, Латвии, Финляндии, Беларуссии, Ирана, Израиля, Италии, Германии...

В общей сложности это около сотни работ. Но в Выборге представлена только треть выставки – больше просто не поместилось в библиотеку.

Вийве Ноор, координатор выставки "Время пить чай" Когда мы начали готовить выставку, и у нее уже было название, я прочитала о 150-летии первого издания "Алисы в стране чудес". И тогда решила делать "чаепитие" вместе с Алисой. И все художники были рады: все любят эту книгу, потому что там столько фантазии! Это чудесная книга для художников. Она дает очень много возможностей для иллюстрирования.

Кстати, кроме иллюстраций выставку дополняет экспозиция кукол. Это часть уже другого международного проекта. Но, говорит Вийве, что куклы очень органично дополняют иллюстрации. К сожалению, они слишком хрупки. Поэтому далеко не всегда есть возможность выставлять их совместно с графическими работами.

Выборгу повезло: в Аалто есть витрины, где куклам "удобно". А у гостей библиотеки теперь есть возможность заглянуть в мир фантазий Кэрролла глазами не только художников, но и кукольников.