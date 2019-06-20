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Сегодня, 16:10

Время пить чай наступило в библиотеке Аалто в Выборге

Алиса Льюиса Кэрролла стала главным героем международной выставки художников-иллюстраторов, открывшейся в библиотеке Алвара Аалто. Экспозицию лично представил генеральный консул Эстонии в СПб Карл Эрик Лаантеэ Рейнтамм.

Выставка время пить чай с Алисой в стране чудес в библиотеке Аалто в Выборге

Организаторы выставки условно считают ее эстонской. Просто потому, что ее куратор – Вийве Ноор – родилась и живет в Таллине. На самом деле экспозицию составляют работы очень известных художников из Англии, Португалии, России, Эстонии, Латвии, Финляндии, Беларуссии, Ирана, Израиля, Италии, Германии...

Выставка время пить чай с Алисой в стране чудес в библиотеке Аалто в Выборге

В общей сложности это около сотни работ. Но в Выборге представлена только треть выставки – больше просто не поместилось в библиотеку.

Выставка время пить чай с Алисой в стране чудес в библиотеке Аалто в Выборге

Вийве Ноор, координатор выставки "Время пить чай"

Когда мы начали готовить выставку, и у нее уже было название, я прочитала о 150-летии первого издания "Алисы в стране чудес". И тогда решила делать "чаепитие" вместе с Алисой. И все художники были рады: все любят эту книгу, потому что там столько фантазии! Это чудесная книга для художников. Она дает очень много возможностей для иллюстрирования.

Вийве Ноор художник-иллюстратор координатор выставки

Кстати, кроме иллюстраций выставку дополняет экспозиция кукол. Это часть уже другого международного проекта. Но, говорит Вийве, что куклы очень органично дополняют иллюстрации. К сожалению, они слишком хрупки. Поэтому далеко не всегда есть возможность выставлять их совместно с графическими работами.

Выставка время пить чай с Алисой в стране чудес в библиотеке Аалто в Выборге

Выборгу повезло: в Аалто есть витрины, где куклам "удобно". А у гостей библиотеки теперь есть возможность заглянуть в мир фантазий Кэрролла глазами не только художников, но и кукольников. 

Выставка время пить чай с Алисой в стране чудес в библиотеке Аалто в Выборге

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