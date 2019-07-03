Возле Приморска появятся особо охраняемые природные территории

В Выборгском районе появятся два заповедника. Бухта Жёлтая и озеро Высокинское в окрестностях Приморска получат статус особо охраняемых природных территорий. Соответствующее поручение в ходе заседания Общественного экологического совета дал глава региона Александр Дрозденко. Это станет важным шагом по обеспечению экологической безопасности поселений Выборгского района в связи со строительством Приморского универсально-перегрузочного комплекса. Губернатор предложил активным жителям Приморска и соседних населенных пунктов войти в состав рабочей группы по решению данного вопроса и принять непосредственное участие в определении границ новых природных заказников.