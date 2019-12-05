Воздушную живопись Натальи и Сергея Филипповых представил Эрмитаж-Выборг

Выставка невероятно светлых, наполненных воздухом и поэзией, работ современных художников Натальи и Сергея Филипповых открылась в Эрмитаж-Выборг.

Оба художника – воспитанники народного художника РФ Василия Васильевича Соколова, окончившего мастерскую ученика В.А. Серова Бориса Иогансона. Они придерживаются традиций, заложенных выдающимися русскими мастерами живописи, и работают в реалистической манере письма.

Сергей и Наталья пишут большие пейзажи, натюрморты, портреты и композиционные работы. Их картины отличает сложный эмоциональный настрой.

Сами художники говорят, что главным источником вдохновения и творческих сил для них служит любимые уголки природы. Они часто бывают с этюдниками в Александровском и Павловском парках. И отмечают, что в своих работах хотят показать, насколько прекрасен окружающий мир.