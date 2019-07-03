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Сегодня, 15:28

Восемь "осенних" медалей привезли домой выборгские легкоатлеты


В выходные на Зимнем стадионе в Санкт-Петербурге состоялись традиционные соревнования по легкой атлетике "Ленинградская осень" среди юношей и девушек до 16 и до 18 лет. В них приняли участие более 600 молодых легкоатлетов со всего региона. 
Воспитанники СШОР "Фаворит" неоднократно поднимались на пьедестал почета. Золото завоевали: Илья Ефимов в беге на 600 м; Анастасия Воронина в беге на 60 м; Денис Герасимов и Янина Пахнева - в толкании ядра.
Серебряными медалями награждены Анна Напрейчикова (тройной прыжок) и Дарья Федотова (беге на 1000 м).
Бронзу в копилку команды принесли  Дмитрий Новожилов (бег на 600 м) и Илья Ефимов (бег на 200 м).

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