Восемь "осенних" медалей привезли домой выборгские легкоатлеты



В выходные на Зимнем стадионе в Санкт-Петербурге состоялись традиционные соревнования по легкой атлетике "Ленинградская осень" среди юношей и девушек до 16 и до 18 лет. В них приняли участие более 600 молодых легкоатлетов со всего региона.

Воспитанники СШОР "Фаворит" неоднократно поднимались на пьедестал почета. Золото завоевали: Илья Ефимов в беге на 600 м; Анастасия Воронина в беге на 60 м; Денис Герасимов и Янина Пахнева - в толкании ядра.

Серебряными медалями награждены Анна Напрейчикова (тройной прыжок) и Дарья Федотова (беге на 1000 м).

Бронзу в копилку команды принесли Дмитрий Новожилов (бег на 600 м) и Илья Ефимов (бег на 200 м).