Вопрос о расширении автовокзала почти решен

Окончательный проект передан в городское правительство и ожидается его быстрое утверждение

"Невыносимая теснота – задержка расширения может стать роковой"

Газета "Karjala" , май, 1935 год

Дело о расширении автовокзала, кажется, близится к завершению. Комиссия по техническим вопросам рассмотрела и одобрила окончательный проект и смету, представленные архитектором. Дело передано в городское правительство и вскоре попадет к депутатам, которым предстоит вынести окончательное решение.

По проекту расширения автовокзала, к имеющемуся сейчас зданию будет пристроена дополнительная часть со стороны платформ. Новая часть будет двухэтажной. Внутреннее устройство старой части будет основательно обновлено.

Вход в автовокзал, как и ранее, будет через сквер и двери, обращенные к улице Каръяланкату. Сейчас двери находятся по центру фасада, но будут перенесены в обновленном здании на место большой витрины ресторана. Войдя внутрь, попадаешь в просторный, идущий через все здание, прямой коридор, где с правой стороны - кухня, зал сервирования блюд и касса нынешнего ресторана, а также на месте комнаты отдыха водителей просторная камера хранения, четыре телефонные кабинки, а за ними отделение центрального отопления. В продолжении коридора, в новой части здания расположатся: пункты продажи билетов, контора вокзала, контора грузоперевозок и склад перевозимых товаров.

Ресторан переместиться левее от центрального коридора и ему отведено 2\3 общего пространства современного зала. Ресторан будет отгорожен от шума зала стеклянной стеной. Для спешащих пассажиров предусмотрен зал, который является продолжением ресторанного зала. В этом просторном зале ожидания будут расположены скамьи и столы. Между рестораном и залом ожидания будут размещены две кабинки местной телефонной линии и газетный киоск. Если посмотреть с улицы Каръяланкату, то в левой части здания будет находиться кухня и необходимые ресторану помещения. Здесь же будет, открытая в ресторанный зал сервировочная со стойкой, помещение с холодильными камерами "Фридигаре" итд. Глубже в здании, в части, расположенной ближе к платформам, будут заведения с удобствами, в которые можно попасть как с улицы, так и из зала. От внутренних углов крыльев здания вокзала к платформам протянется вместительное возвышение, расположенное между крыльями здания. Оно будет накрыто бетонной крышей и оснащено местами для сидения.

В новой двухэтажной пристройке на верхнем этаже будет находиться контора ресторана, комната персонала и квартира истопника. В крыле напротив – большая комната водителей, контора владельцев автобусов и умывальня.

Смета на расширение автовокзала, которая включает и изменение платформ, составляет 983 тысячи марок. Из них на строительство отводится 925 тысяч; на перестройку платформ – 58 тысяч. Заметим, что бетонная платформа будет иметь площадь 750 м2.

Сегодня мы, в свете скорого решения вопроса о расширении автовокзала, обратились к руководителю Выборгского автобусного вокзала, господину Лампинену. Нам было интересно услышать его мнение.