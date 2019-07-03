Вопрос качества воды в Выборге решается силами нескольких организаций





В администрации Выборгского района прошел ряд совещаний в связи с многочисленными обращениями жителей в диспетчерские службы по поводу качества водопроводной воды. Организации, поставляющие в дома выборжцев воду и теплоэнергию, поставлены в известность. Между предприятиями организован конструктивный диалог; ведется совместный поиск решений. На основе ежедневного мониторинга ситуации ведомства принимают меры в границах зон своей ответственности. Силы ресурсонабжающих организаций направлены на выявление и исключение возможных факторов изменения качества воды.

В течение двух месяцев специалисты совместно проводят в г. Выборге регулярные проверки, предусматривающие отборы проб воды из точек, находящихся в границах балансовой принадлежности ресурсоснабжающих организаций и организаций, обслуживающих жилой фонд.



ГУП "Леноблводоканал" и АО "Выборгтеплоэнерго" проводят ряд мероприятий по водоочистке от поступления возможных органических и минеральных примесей и осуществляют ежедневный контроль качества воды.

АО "Выборгтеплоэнерго" осуществляет ежедневную проверку работы источников теплоснабжения и оборудования. В настоящее время проводятся дополнительные внеочередные работы по обеззараживанию резервуаров и фильтров, увеличения циркуляции теплоресурса и его замены на свежую воду.

По результатам многочисленных проверок горячей воды, предоставленной до границ внутридомовых инженерных коммуникаций, отклонений по цветности и запаху не выявлено. Анализ физико-химического состава подтверждает соответствие горячей воды требованиям СанПин.