Волонтеры помогают избирателям - и участвуют в конкурсе

В день голосования 8 сентября в 177 муниципальных образованиях Ленинградской области пройдут выборы. По традиции помогать пожилым и маломобильным избирателям будут добровольцы Ленинградской области.

В день голосования встречают людей перед входом на избирательный участок, при необходимости помогают подняться по ступенькам, открыть входную дверь; также волонтер может проводить избирателя до места выдачи бюллетеней. Кроме того, в преддверии дня голосования волонтеры оказывают помощь участковым избирательным комиссиям: распространяют информационные плакаты о дне голосования, разносят приглашения.

В день голосования волонтеры должны быть одеты в футболки (куртки) с соответствующей надписью или иметь нагрудные значки.

Леноблизбирком напоминает о проведении конкурса на лучшую работу волонтерской (добровольческой) организации (объединения) Ленинградской области на муниципальных выборах 8 сентября 2019 года. Условия участия в конкурсе – на сайте Леноблизбиркома.

