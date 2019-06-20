Волейбольный турнир среди ветеранов пройдет в субботу





В субботу, 25 января, в Выборге пройдёт XXI турнир по волейболу среди команд ветеранов, посвященный памяти Николая Ерофеева. Сильнейших выявят в трех номинациях: мужские команды 45+ и 55+ и женские команды 40+.

Игры будут проходить на разных площадках: в спорткомплексе на Приморской, 41, в спортзале "Южный" на Рубежной, 33 и в спортзале школы № 10 (Рубежная, 31).

Сбор участников и регистрация в спортзале "Южный" в 10 утра. Жеребьевка начнется в 10:10.

Совет федерации волейбола г. Выборга приглашает всех желающих принять участие в турнире, а также болельщиков.



