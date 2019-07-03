Водителю, устроившему ДТП на "Скандинавии", суд избрал меру пресечения

Выборгский городской суд избрал меру пресечения водителю, устроившему ДТП на трассе "Скандинавия". Судья принял решение пока не брать Владимира Васильева под стражу, а ограничиться лишь запретом на управление автомобилем и участие в митингах и протестах.

Напомним, рано утром 21 декабря водитель большегруза DAF не заметил красный сигнал светофора на месте проведения дорожных работ и на большой скорости протаранил стоящие автомобили. Несколько иномарок полностью сгорели. Двое мужчин - водители автомобилей "Ниссан" и "Рено" погибли на месте. Пассажирка "Ниссана" госпитализирована. За рулём грузовика был 36-летний житель Псковской области Владимир Васильев. По предварительной информации, он уснул за рулем. Подозреваемому грозит до семи лет тюрьмы.