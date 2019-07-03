Водитель опрокинувшегося лесовоза попал в реанимацию

Под Выборгом опрокинулся лесовоз. Водитель в тяжелом состоянии госпитализирован. По данным Выборгского отдела ГИБДД, авария произошла в понедельник, в 18:30 на дороге, ведущей из Каменки в Верхне-Черкасово. 25-летний водитель тягача "Скания" с полуприцепом, гружёным лесом, не справился с управлением. Грузовик завалился прямо на встречный большегруз "Вольво". Водитель "Вольво" не пострадал, а вот 25-летний водитель лесовоза получил тяжелые травмы и помещен в отделение реанимации Выборгской межрайонной больницы.



