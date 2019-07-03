Во время зимних каникул особое внимание уделят маленьким пассажирам и пешеходам





Профилактическое мероприятие "Внимание – дети!" стартовало на дорогах Выборгского района. Оно продлится до 13 января и направлено на привлечение внимания общественности к проблеме детского дорожно-транспортного травматизма, профилактики ДТП с участием детей. Особое внимание в эти дни сотрудники Госавтоинспекции будут уделять соблюдению правил дорожной безопасности при переходе проезжей части, а также требований при перевозке детей автомобильным транспортом. Родителям рекомендуют ещё раз напомнить своим чадам о важности соблюдения правил дорожного движения и на личном примере показывать их соблюдение.