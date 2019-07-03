Во время массовых мероприятий будут приняты меры безопасности





На время проведения новогодних и рождественских праздников будет ограничено движение транспортных средств:

с 18.00 30 декабря до 18.00 1 января по адресам: ул. Ушакова (от ул. Северной до пр. Ленина); проезд между домами на ул. Ушакова, 4 и ул. Ушакова, 6;

с 19.00 31 декабря до 10.00 1 января по адресам: пр. Ленина (от ул. Димитрова до Московского пр.); пр. Суворова (от ул. Кеппа до ул. Северной); ул. Мира (от Московского пр. до пр. Суворова); ул. Северная (от Ленинградского шоссе, кафе "Мон Плезир", до ул. Димитрова); ул. Ушакова (от ул. Вокзальной до ул. Северной); -проезд между домами на ул. Ушакова, 4 и ул. Ушакова, 6; проезд в арку ул. Северная, 8;

с 16.00 6 января до 14.30 7 января по адресам: ул. Крепостная (от Ленинградского пр. до ул. Титова); пересечение ул. Театральной и ул. Сторожевой Башни;

7 января с 16.00 до 21.30 - по ул. Водной Заставы (от ул. Крепостной до ул. Водной заставы, 7).

Просьба к жителям домов, расположенных в зоне ограничения и перекрытия дорожного движения, заранее планировать маршрут и парковку автомобилей на этот период.

Внимание: в новогоднюю ночь с 01.30 до 04.30 на Красной площади, в целях обеспечения безопасности граждан, проход будет осуществляться через рамки металлоискателя. Проносить пиротехническую продукцию, жидкости, тару из стекла, пластика, железа и др., а также колющие и режущие предметы строго запрещено.