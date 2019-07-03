Внимание, розыск!

В районе Сайменских дач пропал человек





В ночь с 25 на 26 октября 2019 года в Выборгском районе пропал житель Санкт-Петербурга Алексей Николаевич Шабалов. Он ушёл из садоводства "Сайменские дачи", далее его путь неизвестен. Приметы мужчины: рост 185 см, плотного телосложения, волосы светлые. Предположительно, был одет в зеленую футболку и темные брюки. По словам родственников Алексея, поисковая собака потеряла след мужчины возле трассы. Возможно, он уехал в Выборг.

Если кто-то встречал этого человека или обладает информацией о его местонахождении - звоните по телефону "02".