Внимание: 1 октября начинает вещание кабельный канал ВМТК

Печальная новость: с 1 октября 2019 года программа "Город. Новости по-выборгски" не будет выходить на телеканале МатчТВ - Выборг.

Хорошая новость: на 27-й кнопке кабельного телевидения "Успех" с этого же дня начинает вещание круглосуточный канал ВМТК (Выборгская муниципальная телекомпания). Программа "Город. Новости по-выборгски" будет выходить в привычное время - в 19 часов, с повторами на следующий день в 8 часов утра и в 14 часов. Кроме того, канал ВМТК порадует зрителя мультфильмами, телесериалами, ТВ-шоу, документальными фильмами, музыкой.