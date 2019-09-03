Власти, специалисты и общественники проверяли качество работ во дворах

Ещё 18 дворовых территорий преобразились в Выборге. Рабочая комиссия, в состав которой вошли представители администрации района, депутатского корпуса, управляющих организаций, Ростехнадзора и, конечно, активисты проехали по некоторым адресам и оценили качество работ. На первом этапе независимой лабораторией отобраны пробы асфальта – образцы извлекали в местах, указанных жителями - чтобы не было сомнений в объективности результатов экспертизы.

