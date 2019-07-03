Власти и церковь объединяются в вопросе молодежной политики





24 октября в правительстве Ленобласти состоялось совещание, в котором приняли участие председатель комитета по молодежной политике Алексей Орлов, председатель отдела по делам молодёжи Выборгской епархии протоиерей Артемий Литвинов и председатель отдела по делам молодёжи Тихвинской епархии священник Геннадий Титов. Обсуждались текущие вопросы и совместные проекты, в первую очередь - проведение Православного молодежного форума Ленинградской области.

Напомним, 16 февраля 2019 г. в Духовно-просветительском центре им. священномученика Игнатия Богоносца при Свято-Иоанновском храме пос. Колтуши состоялось пленарное заседание первого православного молодежного форума Ленинградской области. Это уникальное мероприятие, объединяющее усилия региональных епархий РПЦ и администрации региона в области молодежной работы. церковь объединяются в вопросе молодежной политики