Академия им.Штиглица приглашает выборжцев на «Чудо Рождества»

Выставка "Чудо Рождества" - уже третья экспозиция, подготовленная ведущими преподавателями Санкт-Петербургской государственной художественно-промышленной академии им. А.Л. Штиглица специально для Выборгского замка.

На этой выставке представлены работы художников кафедр художественного текстиля и художественной керамики и стекла. Как отметил директор музея прикладного искусства академии им. Штиглица Александр Бартенев, образование в ВУЗе полихромное, поэтому многие "прикладники" занимаются живописью. Именно поэтому в экспозицию включены и несколько живописных работ, которые в полной мере отвечают тематике выставки.