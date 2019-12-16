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Сегодня, 17:08

Академия им.Штиглица приглашает выборжцев на «Чудо Рождества»

Выставка "Чудо Рождества" - уже третья экспозиция, подготовленная ведущими преподавателями Санкт-Петербургской государственной художественно-промышленной академии им. А.Л. Штиглица специально для Выборгского замка.

выставка работ художников кафедр художественного текстиля и художественной керамики и стекла академии Штиглица

На этой выставке представлены работы художников кафедр художественного текстиля и художественной керамики и стекла. Как отметил директор музея прикладного искусства академии им. Штиглица Александр Бартенев, образование в ВУЗе полихромное, поэтому многие "прикладники" занимаются живописью. Именно поэтому в экспозицию включены и несколько живописных работ, которые в полной мере отвечают тематике выставки.

выставка работ художников кафедр художественного текстиля и художественной керамики и стекла академии Штиглица

выставка работ художников кафедр художественного текстиля и художественной керамики и стекла академии Штиглица

Сергей Тимирев, выборжец, преподаватель Академии им.Штиглица

Прикладное искусство – жанр, который сопутствует нам всегда, который украшает наш повседневный быт. Поэтому хотел бы выборжцев пригласить посмотреть. Наверняка хотя бы часть экспозиции они запомнят и удовольствием будут вспоминать эти произведения.

выставка работ художников кафедр художественного текстиля и художественной керамики и стекла академии Штиглица

выставка работ художников кафедр художественного текстиля и художественной керамики и стекла академии Штиглица

 

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