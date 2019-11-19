Виртуальные квесты помогают школьникам выбрать будущую профессию

Наталия Пасечник, учитель информатики школы №7
"Уроки Цифры" посвящены разным темам: информационная безопасность, искусственный интеллект, машинное обучение и многим другим. Сегодня ребята познакомились с понятием "большие данные". Ученики узнали как используются эти самые данные, для чего они нужны и какие существуют профессии по этому направлению.
Специально разработанная для уроков программа включает в себя как теоретическую, так и практическую части. Ребята в игровой форме выполняют различные задания. Это помогает лучше усвоить урок, а также дает школьникам возможность почувствовать себя настоящими IT-специалистами.
Наталия Пасечник, учитель информатики школы №7
Ученики на тренажерах выполняют задания. Например, нужно отыскать "умные устройства", которые находятся на виртуальной улице. Также есть задание "интернет-магазин". Здесь ребята оценивают систему маркетинга.
В конце урока школьники проходят интерактивный тест, который показывает, какие навыки ребенку стоит развивать в первую очередь, а также предлагает варианты будущей профессии.