Виртуальные квесты помогают школьникам выбрать будущую профессию

Раз в месяц в школах страны проводятся "Уроки цифры". На занятиях дети узнают о современных профессиях IT-индустрии, знакомятся с основами программирования и развивают цифровые навыки. И все это в очень интересной интерактивной форме.

Наталия Пасечник, учитель информатики школы №7 "Уроки Цифры" посвящены разным темам: информационная безопасность, искусственный интеллект, машинное обучение и многим другим. Сегодня ребята познакомились с понятием "большие данные". Ученики узнали как используются эти самые данные, для чего они нужны и какие существуют профессии по этому направлению.

Специально разработанная для уроков программа включает в себя как теоретическую, так и практическую части. Ребята в игровой форме выполняют различные задания. Это помогает лучше усвоить урок, а также дает школьникам возможность почувствовать себя настоящими IT-специалистами.

Наталия Пасечник, учитель информатики школы №7 Ученики на тренажерах выполняют задания. Например, нужно отыскать "умные устройства", которые находятся на виртуальной улице. Также есть задание "интернет-магазин". Здесь ребята оценивают систему маркетинга.

В конце урока школьники проходят интерактивный тест, который показывает, какие навыки ребенку стоит развивать в первую очередь, а также предлагает варианты будущей профессии.