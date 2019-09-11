Виновных в гибели людей на производстве определит городской суд

Следственный отдел по городу Выборгу завершил расследование двух уголовных дел. В ноябре прошлого года на карьере в Выборгском районе при проведении работ одного из сотрудников засыпало песком. Другой несчастный случай произошел в поселке Пруды в этом году. Кроме того, продолжается расследование уголовных дел по фактам падения рабочих со строительных лесов. Мы получили комментарии у заместителя руководителя следственного отдела по г. Выборгу Надежды Острунской.