Выходные в Ленинградской области: культурная программа

21 — 22 декабря в Волосовском районе Ленинградской области состоится областной фестиваль-конкурс детского музыкально-художественного творчества «Светлый ангел Рождества», в городе Коммунар пройдет первый открытый областной конкурс исполнительского мастерства преподавателей детских школ искусств «Музыкальный Олимп».







21 декабря

11.00 – муниципальные спортивные соревнования по дзюдо, посвященные памяти А. Грибова.

Ленинградская область, город Кингисепп, детско-юношеская спортивная школа "Юность".

11.00 – праздник "Путешествие в Новый год".

Награждение победителей конкурса семейного творчества "Умелые руки – нет в доме скуки". Поздравление семей, где в 2019 году родились близнецы и двойняшки.

Ленинградская область, город Волосово, пр. Вингиссара, 57, городской досуговый центр "Родник".

11.00 – районная акция детских и молодёжных общественных объединений "В кругу друзей".

Ленинградская область, Всеволожский район, поселок Рахья, ул. Севастьянова, д.1, Рахьинский центр образования.

11.00 – новогодний турнир по настольному теннису.

Ленинградская область, город Сланцы, спорткомплекс "Шахтер".

12.00 – новогодний турнир по шахматам.

Ленинградская область, город Сланцы, Сланцевская детско-юношеская спортивная школа.

12.00 – концерт отделения народных инструментов "Новогодний серпантин".

Ленинградская область, город Тихвин, 5-й микрорайон, д.43, детская школа искусств имени Н.А. Римского-Корсакова.

13.00 – концерт "Новогодний подарок".

Ленинградская область, город Лодейное Поле, пр. Ленина, 10, Лодейнопольский детский центр эстетического развития.

14.00 – районная Новогодняя ёлка "Бременские музыканты".

Ленинградская область, Ломоносовский район, деревня Горбунки, д. 5/1, Ломоносовский районный дворец культуры "Горбунки".

14.00 – новогодняя танцевальная программа "Для тех, кто молод душой".

Ленинградская область, город Тихвин, пл. Свободы, д.1, районный дом культуры.

14.00 – показ фильма "(Бес)почвенное богатство" в рамках фестиваля актуального научного кино (Фанк).

Ленинградская область, Выборг, ул. Пионерская, 4, межпоселенческая библиотека.

15.00 – вечер семейного творчества. Творческие династии.

Ленинградская область, город Волхов, ул. Коммунаров, 31, Волховская детская школа искусств.

16.00 – праздничный концерт "Зимняя рапсодия".

В программе: выступления членов творческого объединения "Серебряная нить" и бардов.

Ленинградская область, Выборг, пр. Суворова, 4, библиотека Алвара Аалто, лекционный зал.

16.30 – вечерний лекторий "Мишка" (в формате TED конференции).

Ленинградская область, Выборг, ул. Димитрова, 5, выставочный зал "Выборг – город воинской славы".

17.00 – концерт современных танцевальных направлений "Голоса улиц. Шоукейс".

Ленинградская область, Выборг, ул. Димитрова, 5, Дом молодежи.

17.00 – отчетный концерт "Танцевальная метель" образцового танцевально-спортивного коллектива "Ариель".

Ленинградская область, Выборг, пр. Ленина, 20, Дом культуры.

17.00 – День предпринимателя Выборгского района.

Ленинградская область, Выборг, ул. Васильева, 11, Антикафе.

18.30 – рок-фестиваль "Д.Ж.А.М.П.".

Ленинградская область, город Кириши, ул. Мира, д. 15, молодежный досуговый центр "Восход".

20.00 – акустический концерт "Декабристы".

Ленинградская область, город Лодейное Поле, пр. Ленина, 28, Лодейнопольский драматический театр-студия "Апрель".



21 — 22 декабря

11.00 – областной фестиваль-конкурс детского музыкально-художественного творчества "Светлый ангел Рождества".

Участники – воспитанники учреждений дополнительного образования, культурно-досуговой сферы, православных воскресных школ Ленинградской области. Конкурс проводится по номинациям: "пение", "искусство театра", "изобразительное искусство".

Ленинградская область, Волосовский район, деревня Бегуницы, 60, Бегуницкая школа искусств.

11.00 – муниципальные соревнования по конному спорту "Зимняя сказка!".

Ленинградская область, Всеволожский район, поселок Энколово, культурно-спортивный комплекс "Дерби".

11.00 – соревнования по футзалу в зачет спартакиады среди предприятий, учреждений, организаций.

Ленинградская область, город Тихвин, 3-й микрорайон, 43, лицей № 8.



22 декабря

11.00 – Первый открытый областной конкурс исполнительского мастерства преподавателей детских школ искусств по видам искусств "Музыкальный Олимп".

Ленинградская область, Гатчинский район, город Коммунар, ул. Школьная, 6, Коммунаровская детская школа искусств.

12.00 – турнир по боевому самбо "Борьба за Новый год".

Ленинградская область, город Луга, спортивно-молодежный центр.

12.00 – турнир по дзюдо "Новогодний сюрприз".

Ленинградская область, город Луга, спортивный зал "Спартак".

12.00 – театрализованное представление "Новогодние проделки нечистой силы".

Ленинградская область, город Тихвин, пл. Свободы, 1, районный дом культуры.

13.00 – театрализованное представление "Как елку на праздник собирали".

Ленинградская область, город Луга, площадь Мира.

14.00 – Новогодний концерт детских творческих коллективов дома народного творчества имени Ю. П. Захарова.

Ленинградская область, город Лодейное Поле, ул. Урицкого, 1, Лодейнопольский дом народного творчества.

14.00 – отчетный концерт образцово-показательного ансамбля "Радужка. Живем танцуя".

Ленинградская область, город Волхов, дом культуры "Железнодорожник".

15.00 – Новогодний сказочный бал творческих коллективов Всеволожского центра культуры и досуга.

Ленинградская область, город Всеволожск, Колтушское шоссе, 110, Всеволожский центр культуры и досуга.

16.00 – творческая встреча с авторами-исполнителями группы "Бард и Ко".

Ленинградская область, город Тихвин, 5-й микрорайон, 50, городская библиотека имени Я.И. Бередникова.

17.00 – ежегодный молодежный бал Сланцевского района.

Участниками бала станут представители активной молодежи и волонтеры, которые на протяжении года внесли значительный вклад в развитие и продвижение добровольческого движения.

Ленинградская область, город Сланцы, ул. Ленина, 5, Дом культуры.

20.00 – финал чемпионата по интеллектуальной игре "Что? Где? Когда?".

Ленинградская область, город Луга, спортивно-молодежный центр.