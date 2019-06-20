Выходные в Ленинградской области

18 и 19 января в Ленинградской области состоятся торжественные и патриотические мероприятия с участием ветеранов и волонтеров Победы, болельщиков «Зенит», посвященные 77-й годовщине прорыва блокады Ленинграда.





18 января



10.00 — квест-игра "Безопасные условия труда".

Ленинградская область, город Луга, пр. Володарского, д. 52А, Лужский институт (филиал) ЛГУ им. А.С. Пушкина.



11.00 — традиционный турнир Гатчинского района по волейболу среди смешанных команд, посвященный памяти главы Гатчинского района и города Гатчины, почетного гражданина Ленинградской области С.С. Богданова.

Ленинградская область, город Гатчина, ул. Генерала Кныша, 14А, физкультурно-оздоровительный комплекс "Арена".



12.00 — торжественное мероприятие, посвященное 77-й годовщине прорыва блокады Ленинграда.

Ленинградская область, город Всеволожск, Колтушское ш., 110, Всеволожский центр культуры и досуга.



12.00 — акция памяти, посвященная прорыву блокады Ленинграда "И помнит мир спасенный".

Ленинградская область, город Волхов, сквер Славы, ул. Коммунаров.



12.00 — книжная выставка-просмотр "Девятьсот дней мужества" ко Дню снятия блокады Ленинграда.

Ленинградская область, город Кингисепп, пр. Карла Маркса, 4А, Кингисеппская центральная городская библиотека.



12.00 — муниципальный этап Всероссийских соревнований по шахматам среди школьных команд "Белая ладья".

Ленинградская область, город Кингисепп, ул. Театральная, д.12, шахматный клуб "Вертикаль".



12.00 — хореографическая постановка "Щелкунчик" в исполнении отделения Сиверской детской школы искусств имени И.И Шварца.

Ленинградская область, Гатчинский район, поселок Сиверский, ул. Вокзальная, д. 12, Сиверский кино-культурный центр "Юбилейный".



13.00 — заседание клуба "Общество любителей старого Тихвина".

Ленинградскаяобласть, город Тихвин, 5-й микрорайон, 50, городская библиотека имени Я.И. Бередникова.



13.00 — областная творческая мастерская детских фольклорных коллективов "Рождественское сияние" в рамках Всеволожского районного фестиваля Православной культуры.

Ленинградская область, город Всеволожск, ул. Московская, 6, культурно-досуговый центр "Южный".



15.00 — концерт фортепианной музыки.

Ленинградская область, город Тихвин, ул. Римского-Корсакова, 13, концертный зал государственного Дома-музея Н.А. Римского-Корсакова.



15.00 — открытие выставки работ педагогов детской художественной школы города Гатчины "Живое письмо учителя…", приуроченной к 45-летию школы.

Ленинградская область, город Гатчина, ул. Рощинская, 8.



15.00 — молодежный флешмоб "Гудок Прорыва", посвященный 77-й годовщине прорыва блокады Ленинграда. Планируется участие губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко.

На Ладожском мосту у музея-заповедника "Прорыв блокады Ленинграда" по обеим сторонам дороги выстроятся волонтеры Победы со знаменами. Проезжающим по мосту автомобилистам будет предложено стать участниками флешмоба — дать автомобильный гудок в честь годовщины прорыва блокады.

Ленинградская область, Кировский район, Ладожский мост, 40-й км трассы "Кола".



15.15 — торжественная акция "На рубеже бессмертия", посвященная 77-й годовщине прорыва блокады Ленинграда. Планируется участие ветеранов Великой Отечественной войны, волонтеров и губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко.

В программе: митинг памяти, парадный марш роты Почетного караула, церемония возложения венков.

Ленинградская область, Кировский район, площадь у музея "Прорыв блокады Ленинграда".



16.00 — традиционная встреча ветеранов "На привале", концерт творческих коллективов, угощения полевой кухни для всех желающих.

Ленинградская область, Кировский район, музей "Прорыв блокады Ленинграда".



16.30 — патриотическая акция болельщиков "Зенит", посвященная 77-й годовщине прорыва блокады Ленинграда.

В акции примут участие порядка 200 человек, все они выстроятся на тротуарах вдоль моста, держа в руках стробоскопы. По Ладожскому мосту проедет полноразмерный макет танка Т60.

Ленинградская область, Кировский район, Ладожский мост, 40-й км трассы "Кола".



19.00 — концерт "Три новогодних желания".

Ленинградская область, Гатчинский район, деревня Батово, Дом культуры.



19 января



10.00 — первенство города Гатчины по волейболу среди девушек и юношей.

Ленинградская область, город Гатчина, ул. Генерала Кныша,14А, физкультурно-оздоровительный комплекс "Арена".

10.00 — "Турнир сильнейших" по настольному теннису.

Ленинградская область, город Луга, спортивно-молодежный центр.



11.00 — турнир по настольному теннису на призы развлекательного центра "Кубус".

Ленинградская область, город Волхов, ул. Ю. Гагарина, 1В, торгово-развлекательный центр "Кубус".



11.00 — спектакль "Снежная королева".

Ленинградская область, город Кингисепп, пр. Карла Маркса, 40, Кингисеппский культурно-досуговый комплекс.



12.00 — открытый кубок Ленинградской области по грэпплингу и грэпплингу-ги (вид спортивного

единоборства, совмещающего в себе технику всех борцовских дисциплин).

Ленинградская область, город Приозерск, ул. Маяковского, 25, физкультурно-оздоровительный комплекс.



12.30 — первенство Ленинградской области по шахматам — областной шахматный турнир по блицу "Зимний Тихвин".

Ленинградская область, город Тихвин, 4-й микрорайон, 13/14, шахматно-шашечный клуб.



14.00 — танцевальная программа "Для тех, кто молод душой".

Ленинградская область, город Тихвин, пл. Свободы, 1, Дом культуры.



15.00 — XX Рождественский благотворительный фестиваль духовной музыки "Христос рождается, славьте!".

Ленинградская область, город Гатчина, ул. Чкалова, 66, детская музыкальная школа имени М.М. Ипполитова-Иванова.



15.00 — Крещенский концерт в исполнении Санкт-Петербургского академического женского вокального ансамбля "Мария". В программе: народные песни, духовная музыка.

Ленинградская область, Гатчинский район, село Рождествено, ул. Музейная, 1, музей-усадьба "Рождествено".