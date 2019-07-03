Выходные в Ленинградской области

9 и 10 ноября в Ленинградской области состоятся чемпионат команд молодежных коворкинг-центров, в Кингисеппе пройдет открытый окружной форум по робототехнике, Гатчина примет V областной фестиваль-конкурс исполнителей эстрадной песни «Созвездие талантов».

9 ноября



9.00 — V открытый окружной форум по робототехнике.

Ленинградская область, город Кингисепп, ул. Восточная, 4, муниципальное учреждение дополнительного образования "Центр информационных технологий".

10.00 — традиционный турнир по настольному теннису на приз главы администрации Гатчинского района среди предприятий, учреждений, организаций.

Ленинградская область, город Гатчина, ул. генерала Кныша, 14А, физкультурно-оздоровительный комплекс "Арена".

10.00 — областной конкурс учащихся детских школ искусств "Праздник Терпсихоры".

Ленинградская область, Ломоносовский район, деревня Горбунки, 5/1, Дворец культуры "Горбунки".

10.30 — шахматный турнир, посвященный 50-летию музея истории города Волхова и 150-летию со дня рождения инженера Генриха Графтио. Ленинградская область, город Волхов, Октябрьская наб., д. 27, музей истории Волхова.

11.00 — чемпионат Волховского района по волейболу.

Ленинградская область, Волховский район, деревня Вындин Остров, физкультурно-оздоровительный комплекс "Фортуна".

12.00 — V областной фестиваль-конкурс исполнителей эстрадной песни "Созвездие талантов".

Ленинградская область, город Гатчина, проспект 25 Октября, 1, Гатчинский дом культуры.

12.00 — исторический клуб "В Гатчине 100 лет тому назад".

Ленинградская область, город Гатчина, ул. Володарского, д. 17, городская библиотека им. А.И. Куприна.

12.00 — районный открытый фестиваль-конкурс исполнителей частушек "Эх, Семеновна!". В фестивале принимают участие гармонисты и вокалисты-частушечники, вокальные ансамбли.

Ленинградская область, Волосовский район, деревня Клопицы, Клопицкий Дом культуры.

12.00 — мастер-класс по выпеканию булочных изделий с элементами квеста и командными играми для воспитанников Государственного образовательного учреждения для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Ленинградская область, город Кингисепп, ул. Большая Гражданская 1-б, кафе "Хорошее место".

14.00 — чемпионат по решению социальных кейсов для команд молодежных коворкинг-центров среди муниципальных районов (городского округа) Ленинградской области.

В ходе каждой игры участникам нужно будет решить социальный кейс. Организатор — комитет по молодежной политике Ленинградской области.

Санкт-Петербург, пр. Медиков, 3, к.1, коворкинг-центр "Точка кипения".

14.00 – районный фестиваль бардовской песни "Струны души".

Ленинградская область, Киришский район, поселок Будогощь, Исполкомовская ул., 1, Дом культуры.

14.00 — концерт "Аты-баты шли солдаты" с участием фольклорного ансамбля "Супрядки" (Нарва).

Ленинградская область, Кингисеппский район, Ивангород, ул. Гагарина, 6, городской Дом культуры.

15.00 — районный чемпионат молодежных команд КВН, посвященный Году здорового образа жизни в Ленинградской области.

Ленинградская область, Ломоносовский район, поселок Большая Ижора, Приморское шоссе, д. 15, районный Центр культуры и молодежных инициатив.

15.00 — творческая встреча с писателем, актером, педагогом А. А. Шевченко.

Ленинградская область, город Гатчина, ул. Володарского, д. 17, городская библиотека имени А.И. Куприна.

15.00 — встреча друзей в день рождения музея-усадьбы "Рождествено" — "День дарителя".

Ленинградская область, Гатчинский район, село Рождествено, ул. Музейная, д. 1, музей-усадьба "Рождествено".

16.00 — #ДиалогиНаЛитейном: "Познание через звук" – мастер-класс по коллективной импровизации от композитора Романа Столяра.

Санкт-Петербург, Литейный пр., д. 51, Театр на Литейном.

16.00 — вечер памяти "Звёзды не гаснут".

Ленинградская область, город Волхов, площадь имени В.И. Ленина, д.1, Волховский городской Дворец культуры.

18.00 — концерт "Ретро-сборная СССР". Волхов, пр. Державина, д. 28, Дом культуры "Железнодорожник".



9 — 10 ноября



11.30 — чемпионат города Тихвина по быстрым шахматам.

Ленинградская область, город Тихвин, 4-й микрорайон, д. 13/14, Шахматно-шашечный клуб.



10 ноября



11.00 — традиционный открытый турнир "Бокс против наркотиков", посвященный Году здорового образа жизни в Ленинградской области.

Ленинградская область, Ломоносовский район, деревня Горбунки, д. 5/1, Ломоносовский районный Дворец культуры "Горбунки".

11.00 — кубок Гатчинского района по игре в дартс.

Ленинградская область, Гатчинский район, поселок Войсковицы, ул. Молодёжная, дом 1, Центр культуры и спорта.

11.00 — кукольный спектакль "Как ежик и медвежонок осень ловили".

Ленинградская область, город Кингисепп, пр. Карла Маркса, д. 40, Театр юного зрителя.

12.00 — районный конкурс юных скрипачей и виолончелистов на лучшее исполнение этюдов.

Ленинградская область, город Всеволожск, Всеволожский пр., д. 1, детская школа искусств имени М. И. Глинки.

12.00 — клуб любителей фантастики: настольно-ролевая игра "Как воскресить лича".

Ленинградская область, город Гатчина, ул. Володарского, д. 17, городская библиотека имени А.И. Куприна.