Выходные в Ленинградской области

5 — 6 октября в Ленинградской области состоится XXXIV областной праздник, посвященный 145-й годовщине со дня рождения Н. К. Рериха «Зажигайте сердца»; в Токсово пробегут «Хепо кросс-поход»; в Выборге пройдет «Марафон долголетия – 2019» - соревнования по скандинавской ходьбе.





5 октября

10.00 — завершающие игры турнира по хоккею с шайбой, посвященного Дню освобождения киришской земли от немецко-фашистских захватчиков.



Программа:

10.00 – матч: хоккейный клуб "Кириши – хоккейный клуб "КИНЕФ";

11.45 – матч за 5 место;

13.30 – матч за 3 место;

15.15 – финал соревнований.

Ленинградская область, город Кириши, ул. Нефтехимиков, д. 24Б, ледовая арена "Кириши".



10.00 — IV этап соревнований по северной (скандинавской) ходьбе "Марафон долголетия – 2019".

Программа:

10.00 – регистрация участников;

11.30 – разминка и мастер-класс по технике ходьбы с палками;

11.45 – церемония открытия;

12.00 – старт;

13.00 – финиш участников;

14.00 – подведение итогов и награждение победителей.

Ленинградская область, Выборг, ул. Физкультурная, 2, стадион "Авангард".

12.00 — районный фольклорный праздник "Осенины", посвященный собранному урожаю.

Ленинградская область, город Луга, площадь Мира.



13.00 — тематический вечер и концерт художественной самодеятельности "Душой молодые сердца золотые", посвященный Дню пожилых людей.

Ленинградская область, Тихвинский район, поселок Березовик, ул. Подгаецкого, 15, Центр культуры и досуга.



13.00 — XXXIV областной праздник, посвященный 145-й годовщине со дня рождения Н. К. Рериха "Зажигайте сердца".

Праздничная программа с участием творческих коллективов Ленинградской области "Диалог культур", народные забавы, игры и хороводы, выставки.

Ленинградская область, Волосовский район, деревня Извара, музей-усадьба Н. К. Рериха.



16.00 — чемпионат Ленинградской области по футболу среди мужских команд.

Матч "Кировец" (Тихвин) – "Атлант" (Тосно).

Ленинградская область, город Тихвин, ул. Пещерка, д. 1, стадион спорткомплекса.



16.00 — выступление народного самодеятельного коллектива Ленинградского областного колледжа культуры и искусства – камерного хора "Alma Mater" "Любовь святая".

Ленинградская область, Выборг, ул. Советская, 16, Дворец культуры.



16.00 — чемпионат Ленинградской области по футболу среди мужских команд.

Ленинградская область, город Волхов, пр. Волховский, д. 16, физкультурно-спортивный центр "Волхов", стадион "Металлург".

16.00 — вечер-встреча "Осеннее путешествие на корабле жизни", посвященная Дню пожилого человека.

Ленинградская область, город Кингисепп, ул. Большая Советская, д. 30, центральная городская библиотека, читальный зал.



5 — 6 октября

XV межрегиональные соревнования "Традиционный турнир, посвященный памяти мастера спорта СССР по дзюдо А. С. Вьюнкова".

Ленинградская область, город Кириши, ул. Строителей, д. 5, спортивный комплекс "Нефтяник".



5 — 6 октября

10.00 – муниципальный турнир по баскетболу среди команд юношей 2004 года рождения.

Ленинградская область, Всеволожский район, поселок имени Морозова, ул. Чекалова, д. 3А, физкультурно-оздоровительный комплекс.



6 октября

11.00 — массовые соревнования "Хепо кросс-поход".

Трейловый забег по пересеченной местности с лыжными палками и рюкзаком.

Ленинградская область, Всеволожский район, поселок Токсово, озеро Хеппоярви, ул. Санаторная, 25, гостиница "Кавголово".



11.00 — детский мюзикл "Госпожа Метелица".

Ленинградская область, город Кингисепп, пр. Карла Маркса, д. 40, культурно-досуговый комплекс.



12.00 — первенство Ленинградской области по футболу среди команд ветеранов.

Ленинградская область, город Волхов, пр. Волховский, д. 16, стадион "Металлург".

