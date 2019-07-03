Выходные в Ленинградской области

28 и 29 сентября в Тосно пройдут Дни японской культуры, в поселке Матросово Выборгского района и в Гатчине состоятся церемонии захоронения воинов Красной Армии, пройдут спортивные состязания, экологическая акция, рок- и ЗОЖ-фестивали.

28 сентября

09.00 — районный турнир по баскетболу среди юношей до 16 лет.

Ленинградская область, Всеволожский район, поселок имени Морозова, ул. Чекалова, д. 3А.



10.00 — областной турнир по шахматам "Приз центра Ладога" (1 этап, среди мальчиков и девочек до 11 лет).

Ленинградская область, город Сосновый Бор, пр. Героев, д. 62, клуб "Белая ладья".



11.00 — Всеволожская районная сельскохозяйственная ярмарка.

Ленинградская область, город Всеволожск, Юбилейная площадь.



11.00 — экологическая акция "Чистый берег" на берегу реки Волхов

Ленинградская область, город Волхов, микрорайон Дубовики, монумент-стела "Героическим защитникам Волхова".



12.00 — Х конкурс "Миссис Ленинградская область — 2019".

Ленинградская область, Волховский район, село Старая Ладога, музей-заповедник.



12.00 — встречи в историческом клубе "По купринским местам".

Ленинградская область, город Гатчина, улица Володарского, д. 17, городская библиотека имени А.И. Куприна.



13.00 — фестиваль "День японской культуры в Тосно".

В программе: спортивные единоборства, икебана (искусство компоновки живых цветов), демонстрация национального костюма кимоно, фильмов современного японского кинематографа, выставки, мастер-классы по традиционным японским искусствам, конкурс детских рисунков.

Ленинградская область, город Тосно, пр. Ленина, д. 40, социально-культурный комплекс "Космонавт".



13.00 — церемония торжественного захоронения бойцов и командиров Красной Армии, погибших в годы советско-финляндской войны и найденных поисковыми отрядами.

Ленинградская область, Выборгский район, поселок Матросово, мемориал.



10.00 — торжественно-траурная церемония захоронения найденных в результате поисковых работ на территории Мурманской области останков погибшего в ходе Великой Отечественной войны Алексея Александровича Веселова. Захоронение на родине родственников воина.

Ленинградская область, город Гатчина, ул. Солодухина, воинский мемориал.



15.00 — молодежный фестиваль "ВсевЗОЖ".

В программе конкурсы: "Полоса препятствий", кольцеброс "Кактус", силомер "Боксёр", командная скакалка, аттракцион "Ракета", "Кубик-рубик", бои "Сумо".

Ленинградская область, Всеволожский район, город Мурино, ул. Английская, Муринский парк.



15.00 — вечер "Цветочный калейдоскоп".

Мероприятие проходит при поддержке Дома-музея Н.А. Римского-Корсакова и ансамбля народной песни "Кумушки".

Ленинградская область, город Тихвин, ул. Римского-Корсакова, д.13, концертный зал Дома-музея Н.А. Римского-Корсакова



15.00 — вечер отдыха, посвященный Международному дню пожилого человека "Этой ярмарки краски..."

Ленинградская область, Лодейнопольский район, поселок Свирьстрой, ул. Кирова, д. 2, центр культуры и досуга.



16.00 — День открытых дверей во Дворце культуры "Мир, полный вдохновения!"

Ленинградская область, город Волхов, площадь имени В.И. Ленина, д.1, Дворец культуры.



19.00 — Рок-фестиваль "Д.Ж.А.М.П." + фотокросс.

Ленинградская область, город Кириши, ул. Мира, 15, молодежно-досуговый центр "Восход".



19.00 — спектакль "Сейчас или никогда" театра "Добрые сердца".

Ленинградская область, Гатчинский район, поселок Сусанино, Петровский проспект, д. 22, Дом культуры.



19.30 — праздник "День работника атомной промышленности".

Ленинградская область, город Сосновый Бор, Дворец культуры "Строитель".



29 сентября

10.00 — соревнования по городошному спорту в рамках IX районной спартакиады старшего поколения.

Ленинградская область, город Тихвин, ул. Пещерка, д.1, стадион спорткомплекса.



11.00 — межпоселенческий фестиваль туристских команд Волосовского района "Закрытие сезона".

Соревнования по спортивному ориентированию, туртехника, частушечный биатлон, экологическая акция.

Ленинградская область, Волосовский район, деревня Коряча.



11.00 — кубок Гатчинского района по гиревому спорту.

Ленинградская область, Гатчинский район, поселок Новый свет, д. 82, Дом культуры.



12.00 — первенство Ленинградской области по футболу среди команд ветеранов.

Ленинградская область, Волховский район, город Волхов, пр. Волховский, д. 16, физкультурно-спортивный центр "Волхов", стадион "Металлург".



12.00 — легкоатлетический забег "День сердца".

Ленинградская область, Волховский район, город Волхов, сквер имени Кирова, парк имени 40-летия ВЛКСМ.



12.00 — муниципальный шахматный турнир "Будущие звёзды!".

Участвуют юные шахматисты 2011 — 2014 годов рождения.

Ленинградская область, Всеволожский район, поселок Токсово, ул. Дорожников, д.1, Токсовская общеобразовательная школа.



12.00 — День бега в Сосновом Бору.

Ленинградская область, город Сосновый Бор, трасса в Приморском парке.



12.00 — спортивно-туристические соревнования "Папа, мама, я — туристская семья".

Ленинградская область, город Сосновый Бор, лесной массив "Белые пески".



13.00 — праздничный концерт, посвященный празднованию Дня деревни Бор.

Ленинградская область, Тихвинский район, деревня Бор, культурно-спортивный комплекс.



15.00 — игротека выходного дня.

Ленинградская область, Тихвинский район, поселок Березовик, ул. Подгаецкого, 15, Центр культуры и досуга.



17.00 — презентация антологии "Уйти. Остаться. Жить".

Ленинградская область, город Лодейное Поле, пр. Ленина, д.14, Центральная районная библиотека.

19.00 — открытие 37-го сезона в Народном театре "КриМ".

Спектакль по пьесе Н. Коляды "Всеобъемлюще".

Ленинградская область, город Сосновый Бор, пр. Героев, д. 61А, Центр развития личности "Гармония".