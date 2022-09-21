Выходные в Ленинградской области

21 сентября
08.00 – традиционная осенняя сельскохозяйственная ярмарка.
Ленинградская область, город Тихвин, площадь Свободы.
08.00 – сельскохозяйственная ярмарка "Осень–2019".
Ленинградская область, город Лодейное Поле, ул. Урицкого, д. 1,
площадь у Дома народного творчества им. Ю.П. Захарова.
09.00 – "Цифровой забег" и фестиваль красок "Калейдоскоп цвета". Участники забега пробегут дистанцию 5040 метров по числу вышек РТРС. На финише участников забега будет ждать фестиваль красок "Калейдоскоп цвета". Завершится праздник торжественным запуском воздушных знамен с логотипами 20 каналов.
Ленинградская область, город Гатчина, Приоратский парк.
09.30 – старт Кубка России (этап) по автомобильному спорту.
Ралли класса "1400Н", "1600Н", "2000Н". Ожидается участие 50 команд со всей России.
Ленинградская область, Выборгский район, Линдуловская дорога.
10.30 – Всероссийский день бега "Кросс Нации".
Ленинградская область, город Кириши, ул. Советская, д. 20, здание администрации.
10.00 – осенняя районная сельскохозяйственная ярмарка "Селяночка".
Ленинградская область, город Кириши, ул. Восточная, д. 1, торговый центр "Новый рынок".
10.00 – ежегодная сельскохозяйственная ярмарка "Урожай – 2019".
Ленинградская область, город Сланцы, ул. Ленина, д. 5, площадь у Дома культуры.
10.00 – открытый турнир Выборга по волейболу "Vyborg champion cup 2019".
Ленинградская область, Выборг, Ленинградское шоссе, д. 103, спортивный комплекс "Выборг".
11.30 – первенство Гатчины по фехтованию на шпагах среди юношей и девушек 2005 года рождения.
Ленинградская область, город Гатчина, пр. 25 Октября, д. 40.
12.00 – областной праздник "День картошки".
В программе праздника: акция "Картошка по-Волховски" – приготовление самого грандиозного в мире блюда из картофеля объёмом 3500 литров, сельскохозяйственная ярмарка, мастер-классы, концерты.
Для жителей района организован трансфер.
Ленинградская область, Волховский район, 95-й км трассы "Кола", деревня Лужа.
12.00 – праздник "Картофельный разгуляй".
В программе: конкурс оригинальных блюд из картофеля, конкурс детских поделок из картофеля, выступление творческих коллективов. На празднике выберут "картофельного богатыря" – самый большой экземпляр картофельного урожая.
Ленинградская область, Гатчинский район, поселок Суйда, ул. Центральная, д. 4, музей-усадьба "Суйда".
13.00 – межрегиональный музыкально-просветительский проект "Музыка России!".
Концерт-беседа "Шестидесятники XIX века".
Выступление музыковеда, концертные номера профессиональных музыкантов.
Ленинградская область, город Сосновый Бор, ул. Солнечная, д. 19, Дворец культуры "Строитель".
14.00 – тематический концерт "Храни огонь родного очага".
Ленинградская область, Тихвинский район, поселок Шугозеро, ул. Советская, д. 42, досуговый центр.
14.00 – первенство Ленинградской области по футболу среди юношеских команд.
Матч "Фаворит" (Выборг) – "Атлант" (Тосно).
Ленинградская область, Выборг, ул. Физкультурная, д. 2, стадион "Авангард".
15.00 – развлекательная программа "В кругу друзей".
Ленинградская область, Тихвинский район, поселок Березовик, ул. Подгаецкого, д. 15, Центр культуры и досуга.
15.00 – экологический квест "Чистые игры".
Ленинградская область, город Сланцы, ул. Партизанская, д. 31, территория воинского мемориала "Северная окраина".
16.30 – городской праздник, приуроченный к 223-летию города Гатчины. В программе: интерактивная программа для детей, концерт.
Ленинградская область, город Гатчина, пр. 25 Октября, д. 5, кинотеатр "Победа".
18.00 – фестиваль уличного кино.
В программе: выступления спикеров, музыкантов и показ короткометражных фильмов.
Ленинградская область, Выборг, пр. Суворова, д. 4, библиотека А. Аалто,
лекционный зал.
21 – 22 сентября
Муниципальный турнир по баскетболу среди юношей до 15 лет.
Ленинградская область, Всеволожский район, поселок им. Морозова, ул. Чекалова, д. 3А.
22 сентября
11.00 – День читающей семьи: викторины, загадки, ребусы.
Ленинградская область, город Тихвин, 1-й микрорайон, д. 9, библиотека семейного чтения.
11.00 – областные соревнования "V Охтинский полумарафон".
Дистанции на 5, 11 и 21 километров. Детский забег на 1,5 километра. В программе: выступление музыкальных коллективов, соревнования на беговелах, разминка, конкурсы, подарки и увлекательная программа для детей и родителей.
Ленинградская область, Всеволожский район, деревня Мистолово, курорт "Охта-парк".
12.00 – заезд "День велосипедиста".
Старт у спортивно-культурного комплекса "Энергетик".
Ленинградская область, город Сосновый Бор, площадь Победы.
12.00 – международный военно-исторический фестиваль.
Более 400 реконструкторов представят эпизод первого создания плацдарма "Невский Пятачок". Фестиваль пройдет на месте боев с использованием пиротехнических средств, макетов оружия и техники времен Великой Отечественной войны. Кроме того, зрители увидят уникальный эпизод форсирования Невы.
Вход свободный.
Ленинградская область, Кировский район, мемориал "Невский пятачок".
12.00 – гатчинский эко-фестиваль "Зеленый город".
В программе: мастер-классы, фримаркет, обмен книгами и растениями, лекции, сдача мусора на вторсырье.
Ленинградская область, город Гатчина, ул. Радищева, д. 8.
12.00 – финальные поединки турнира по боксу, приуроченного к Дню города Гатчины.
Ленинградская область, город Гатчина, ул. Генерала Кныша, д. 14А, физкультурно-оздоровительный комплекс "Арена".
12.00 – гатчинский осенний фотокросс.
Ленинградская область, город Гатчина, ул. Достоевского, д. 2, сквер "Сирень".
16.00 – праздник, посвященный закрытию творческого сезона и 25-летию семейного клуба "Свояси".
Ленинградская область, город Сланцы, ул. Партизанская, д. 8, парк культуры и отдыха.