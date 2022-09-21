Выходные в Ленинградской области

21 и 22 сентября в Ленинградской области отметят «День картошки», в Киришах пробегут Всероссийский этап «Кросс Наций», в Выборге покажут уличное кино, на мемориале «Невский пятачок» состоится военно-исторический фестиваль и боевая реконструкция.

21 сентября



08.00 – традиционная осенняя сельскохозяйственная ярмарка.

Ленинградская область, город Тихвин, площадь Свободы.



08.00 – сельскохозяйственная ярмарка "Осень–2019".

Ленинградская область, город Лодейное Поле, ул. Урицкого, д. 1,

площадь у Дома народного творчества им. Ю.П. Захарова.



09.00 – "Цифровой забег" и фестиваль красок "Калейдоскоп цвета". Участники забега пробегут дистанцию 5040 метров по числу вышек РТРС. На финише участников забега будет ждать фестиваль красок "Калейдоскоп цвета". Завершится праздник торжественным запуском воздушных знамен с логотипами 20 каналов.

Ленинградская область, город Гатчина, Приоратский парк.



09.30 – старт Кубка России (этап) по автомобильному спорту.

Ралли класса "1400Н", "1600Н", "2000Н". Ожидается участие 50 команд со всей России.

Ленинградская область, Выборгский район, Линдуловская дорога.



10.30 – Всероссийский день бега "Кросс Нации".

Ленинградская область, город Кириши, ул. Советская, д. 20, здание администрации.



10.00 – осенняя районная сельскохозяйственная ярмарка "Селяночка".

Ленинградская область, город Кириши, ул. Восточная, д. 1, торговый центр "Новый рынок".



10.00 – ежегодная сельскохозяйственная ярмарка "Урожай – 2019".

Ленинградская область, город Сланцы, ул. Ленина, д. 5, площадь у Дома культуры.



10.00 – открытый турнир Выборга по волейболу "Vyborg champion cup 2019".

Ленинградская область, Выборг, Ленинградское шоссе, д. 103, спортивный комплекс "Выборг".



11.30 – первенство Гатчины по фехтованию на шпагах среди юношей и девушек 2005 года рождения.

Ленинградская область, город Гатчина, пр. 25 Октября, д. 40.



12.00 – областной праздник "День картошки".

В программе праздника: акция "Картошка по-Волховски" – приготовление самого грандиозного в мире блюда из картофеля объёмом 3500 литров, сельскохозяйственная ярмарка, мастер-классы, концерты.

Для жителей района организован трансфер.

Ленинградская область, Волховский район, 95-й км трассы "Кола", деревня Лужа.



12.00 – праздник "Картофельный разгуляй".

В программе: конкурс оригинальных блюд из картофеля, конкурс детских поделок из картофеля, выступление творческих коллективов. На празднике выберут "картофельного богатыря" – самый большой экземпляр картофельного урожая.

Ленинградская область, Гатчинский район, поселок Суйда, ул. Центральная, д. 4, музей-усадьба "Суйда".



13.00 – межрегиональный музыкально-просветительский проект "Музыка России!".

Концерт-беседа "Шестидесятники XIX века".

Выступление музыковеда, концертные номера профессиональных музыкантов.

Ленинградская область, город Сосновый Бор, ул. Солнечная, д. 19, Дворец культуры "Строитель".



14.00 – тематический концерт "Храни огонь родного очага".

Ленинградская область, Тихвинский район, поселок Шугозеро, ул. Советская, д. 42, досуговый центр.



14.00 – первенство Ленинградской области по футболу среди юношеских команд.

Матч "Фаворит" (Выборг) – "Атлант" (Тосно).

Ленинградская область, Выборг, ул. Физкультурная, д. 2, стадион "Авангард".





15.00 – развлекательная программа "В кругу друзей".

Ленинградская область, Тихвинский район, поселок Березовик, ул. Подгаецкого, д. 15, Центр культуры и досуга.



15.00 – экологический квест "Чистые игры".

Ленинградская область, город Сланцы, ул. Партизанская, д. 31, территория воинского мемориала "Северная окраина".



16.30 – городской праздник, приуроченный к 223-летию города Гатчины. В программе: интерактивная программа для детей, концерт.

Ленинградская область, город Гатчина, пр. 25 Октября, д. 5, кинотеатр "Победа".



18.00 – фестиваль уличного кино.

В программе: выступления спикеров, музыкантов и показ короткометражных фильмов.

Ленинградская область, Выборг, пр. Суворова, д. 4, библиотека А. Аалто,

лекционный зал.



21 – 22 сентября

Муниципальный турнир по баскетболу среди юношей до 15 лет.

Ленинградская область, Всеволожский район, поселок им. Морозова, ул. Чекалова, д. 3А.



22 сентября

11.00 – День читающей семьи: викторины, загадки, ребусы.

Ленинградская область, город Тихвин, 1-й микрорайон, д. 9, библиотека семейного чтения.



11.00 – областные соревнования "V Охтинский полумарафон".

Дистанции на 5, 11 и 21 километров. Детский забег на 1,5 километра. В программе: выступление музыкальных коллективов, соревнования на беговелах, разминка, конкурсы, подарки и увлекательная программа для детей и родителей.

Ленинградская область, Всеволожский район, деревня Мистолово, курорт "Охта-парк".



12.00 – заезд "День велосипедиста".

Старт у спортивно-культурного комплекса "Энергетик".

Ленинградская область, город Сосновый Бор, площадь Победы.



12.00 – международный военно-исторический фестиваль.

Более 400 реконструкторов представят эпизод первого создания плацдарма "Невский Пятачок". Фестиваль пройдет на месте боев с использованием пиротехнических средств, макетов оружия и техники времен Великой Отечественной войны. Кроме того, зрители увидят уникальный эпизод форсирования Невы.

Вход свободный.

Ленинградская область, Кировский район, мемориал "Невский пятачок".



12.00 – гатчинский эко-фестиваль "Зеленый город".

В программе: мастер-классы, фримаркет, обмен книгами и растениями, лекции, сдача мусора на вторсырье.

Ленинградская область, город Гатчина, ул. Радищева, д. 8.



12.00 – финальные поединки турнира по боксу, приуроченного к Дню города Гатчины.

Ленинградская область, город Гатчина, ул. Генерала Кныша, д. 14А, физкультурно-оздоровительный комплекс "Арена".



12.00 – гатчинский осенний фотокросс.

Ленинградская область, город Гатчина, ул. Достоевского, д. 2, сквер "Сирень".



16.00 – праздник, посвященный закрытию творческого сезона и 25-летию семейного клуба "Свояси".

Ленинградская область, город Сланцы, ул. Партизанская, д. 8, парк культуры и отдыха.