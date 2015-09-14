Выходные в Ленинградской области

14 – 15 сентября в Ленинградской области стартует международный театральный фестиваль «Балтийский кукловорот», в Приозерском районе состоится Всероссийская экологическая акция «Сохраним лес!», в Ивангородской крепости пройдет военно-исторический фестиваль, в Тихвине все выходные будет звучать джаз.

14 сентября



10.00 – День Новодевяткинского сельского поселения.

В программе: Кубок главы муниципального образования по большому теннису, концерт.

Ленинградская область, Всеволожский район, деревня Новое Девяткино, летняя эстрада за озером.



10.00 – традиционная осенняя сельскохозяйственная ярмарка.

Ленинградская область, Бокситогорск, территория РАЙПО.



10.30 – Всероссийская экологическая акция "Сохраним лес!".

В акции по высаживанию саженцев лесных деревьев могут принять участие все желающие. Акция "Сохраним лес!" проходит на всей территории России накануне профессионального праздника – Дня работника леса.

Ленинградская область, Приозерский район, 43 км автодороги "Сортавала".



10.45 – традиционная легкоатлетическая эстафета, приуроченная к 223-летию присвоения Гатчине статуса города.

Ленинградская область, город Гатчина, пр. 25 Октября, д. 16, стадион "Спартак".



11.00 – детский турнир по футболу памяти Александра Чечетенко, посвященный Году здорового образа жизни в Ленинградской области.

Ленинградская область, Ломоносовский район, поселок Аннино.



12.00 – День города Лодейное Поле.

В программе: торжественное открытие праздника "Лодейному Полю – 317", 13-й районный фестиваль "Белый гриб", спортивные соревнования (легкоатлетический кросс, настольный теннис, шахматы, волейбол), праздничный концерт, фейерверк.

Ленинградская область, город Лодейное Поле, Центральная городская площадь.



12.00 – турнир по быстрым шахматам "Мемориал В. Дубровина".

Ленинградская область, Выборг, ул. Мира, д. 23, шахматный клуб.



12.00 – фестиваль скандинавской ходьбы "Свобода движения".

Ленинградская область, город Луга, район озера Омчино.



12.30 – военно-исторический фестиваль "Великая и забытая".

Реконструкция приурочена к столетию похода Северо-Западной Армии Юденича на Петроград.

Ленинградская область, Кингисеппский район, Ивангород, Кингисеппское шоссе, д. 61, Ивангородская крепость.



13.00 – закрытие мотосезона в городе Луге.

Ленинградская область, город Луга, площадь Мира.



16.00 – поэтическая акция "Читаем любимые строки", стихи "О театре и актерах" в рамках мероприятий, посвященных Году театра.

Ленинградская область, город Тихвин, 4-й микрорайон, д. 39, библиотека-социокультурный центр "Тэффи".



16.00 – первенство Ленинградской области по футболу среди мужских команд.

Матч "Спартак" (Луга) – "ФК ВМР" (Всеволожск).

Ленинградская область, город Луга, пр. Комсомольский, д. 21, футбольное поле с искусственным покрытием.



19.00 – концерт молодежной капеллы "Гармония" "Тебе, любимый город".

Ленинградская область, город Гатчина, ул. Чкалова, д. 66, Детская музыкальная школа им. М.М. Ипполитова-Иванова.



14 – 15 сентября

XX открытый фестиваль духовой и джазовой музыки "Сентябрь в Тихвине".



Фестиваль будет проходить на четырех сценических площадках: во Дворце культуры им. Н.А. Римского-Корсакова и Тихвинский районном Доме культуры, в концертном зале детской школы искусств им. Н.А. Римского-Корсакова и на фестивальной площадке под открытым небом в парке "Эрувиль Сен-Клер".

На фестивале выступят: биг-бэнд Санкт-Петербургского музыкального училища им. М.П. Мусоргского под управлением Сергея Богданова, квартет певицы Алины Ростоцкой, музыканты группы "Свит Хот Джаз Бэнд" и арт-квартет гитариста Тима Дорофеева.

Прямую трансляцию гала-концерта участников фестиваля, который состоится 14 сентября в 15.00, можно будет посмотреть на официальном сайте тихвинского Дворца культуры им. Н.А. Римского-Корсакова.

Ленинградская область, город Тихвин.



15 сентября



11.00 – турнир по футболу среди ветеранов памяти спортивного инструктора Л.А. Денисова.

Ленинградская область, Волховский район, село Старая Ладога, ул. Советская, д. 6, стадион "Сокол".



14.00 – первенство Ленинградской области по футболу среди юношеских команд.

Матч "Кировец" (Тихвин) – "Факел" (Кириши).

Ленинградская область, город Тихвин, ул. Пещерка, д. 1, стадион спорткомплекса.



14.00 – первенство Ленинградской области по футболу среди юношеских команд.

Матч "Фаворит" (Выборг) – "Нева" (Кировск).

Ленинградская область, Выборг, ул. Физкультурная, д.2, стадион "Авангард".



14.30 – познавательная программа, посвящённая дню работников леса "Чудеса в лесу".

Ленинградская область, город Сосновый Бор, ул. Солнечная, территория парка "Белые пески".



15.00 – торжественная церемония открытия международного театрального фестиваля "Балтийский кукловорот".

Фестиваль пройдет в рамках большой культурной программы, посвящённой Году Театра в России и 90-летию Международного Союза деятелей театров кукол "UNIMА". В фестивале примут участие 16 театральных коллективов из Норвегии, Польши, Эстонии, Финляндии, три театра из Испании и театр из Аргентины.

Фестиваль продлится до 22 сентября.

Ленинградская область, Выборг, ул. Спортивная, д. 4, театр драмы и кукол "Святая крепость".



16.30 – премьерный показ спектакля "Как включали ночь" в рамках международного театрального фестиваля "Балтийский кукловорот".

Постановка Ю. Лабецкого по мотивам одноименной оперы С. Баневича.

Ленинградская область, Выборг, ул. Спортивная, д. 4, театр драмы и кукол "Святая крепость".