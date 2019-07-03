Выходные в Ленинградской области

7 и 8 сентября в Кингисеппе пройдет праздник «День охотника», в Гатчине откроется VII Литературно-исторический фестиваль имени Александра Куприна, в Выборге состоится Фестиваль водного туризма, в Ломоносовском районе пройдет инклюзивный фестиваль творчества и культуры «Равные детям».

7 сентября

10.00 — соревнования по легкой атлетике "Осенний кросс".

Ленинградская область, Волосовский район, деревня Ивановское.



10.00 — Гатчинский детский велофестиваль "Приорат".

Пять дистанций на 100, 200, 400 метров, а также на 1,5 и 5 км. Принять участие могут все желающие в одиннадцати возрастных группах от четырех до 18 лет. В рамках велофестиваля запланирован фитнес-заезд.

Ленинградская область, город Гатчина, Приоратский парк.



10.00 — фестиваль здорового образа жизни "Здоровье — это здорово!".

Ленинградская область, город Кировск, ул. Советская, 1, стадион имени А. Ю. Морозова.



10.00 — открытие выставки спортивных достижений "Наши достижения". Выставка продлится до 13 сентября 2019 года.

Ленинградская область, Подпорожский район, поселок Никольский, ул. Лисицыной, д.18а, Центр культуры и досуга.



12.00 — VII Литературно-исторический фестиваль имени Александра Куприна.

В программе: театрализованные экскурсии, светский салон, битва поэтов, премьера фильма "Жакомино и машина времени" в кинотеатре "Победа", выступления цыганского ансамбля "Джелем" и исполнителя романсов Сергея Мазуренко, выставка ретро-телефонов, спектакль о писателе и его творчестве "Человек. Брат. Русский".

Ленинградская область, город Гатчина, ул. Красная, 8.



12.00 — Спартакиада Всеволожского района для лиц с ограниченными возможностями "Спартакиада сильных духом".

Ленинградская область, город Всеволожск, ул. Народная, 1.



11.00 — открытие II фестиваля водного туризма Ленинградской области, посвященного Году здорового образа жизни в регионе.

В программе фестиваля — парад маломерных судов в акватории Северной гавани, концертная программа с участием джазовых и эстрадных исполнителей, выставка плавсредств, мастер-классы по вязанию морских узлов, обучению катания на серфе, оказанию первой помощи на воде. Гостям фестиваля будет представлена возможность прокатиться на лодках и катамаранах.

Для аккредитованных журналистов будет предоставлен трансфер до Выборга и обратно.

Ленинградская область, Выборг, Рыночная площадь; набережная 30-го гвардейского корпуса, акватория Северной гавани; набережная 40-летия ВЛКСМ, пристань лодочной станции в акватории залива Салакка-Лахти.



12.00 — "День охотника — 2019".

В программе стрельбища для всех желающих: лук, арбалет, пневматическая винтовка; турнир по рыбной ловле; тест-драйв на квадроциклах/вездеходах/ спецтехнике; шоу "Соколиная охота"; мастер-класс по подманиванию птиц манками; выставка охотничьих собак, мастер-класс экспертов-охотников; выставка охотничьих трофеев и таксидермии; открытая кузница; охотничий пленэр; фотовыставка "Материнство в дикой природе"; военно-полевая кухня; семейные развлекательные площадки; рыболовные мастер-классы; охотничья кулинария и мастер-классы; выступления вокально-танцевальных коллективов.

Ленинградская область, город Кингисепп, ул. Комсомольская, 10, парк культуры и отдыха "Романовка".



13.00 — открытие выставки художника П. М. Ворошика "Провинциальные мотивы".

Ленинградская область, город Тихвин, 4-й микрорайон, д. 39, библиотека-социокультурный центр "Тэффи".



14.00 — День поселка Сосново.

Ленинградская область, Приозерский район, поселок Сосново, Центральная площадь.



14.00 — открытие фотовыставки "Изнутри" Ирины Денискиной и Валентина Шматко.

Ленинградская область, Выборг, ул. Пионерская, д. 4, межпоселенческая библиотека.



15.00 — игровая программа "Спорт — твой путь к здоровью и успеху".

Ленинградская область, Тихвинский район, поселок Березовик, ул. Подгаецкого, д.15, центр культуры и досуга.



16.00 — чемпионат Ленинградской области по футболу среди мужских команд.

Ленинградская область, Волхов, пр. Волховский, д. 16, физкультурно-спортивный центр "Волхов", стадион "Металлург".



18.00 — спортивно-развлекательная программа "Я, ты, он, она — вместе целая страна!".



8 сентября



9.00 — сельскохозяйственная ярмарка "Урожай — 2019" в Подпорожье.

В рамках ярмарки пройдет выставка "Ветеранское подворье" и конкурс плодов и овощей "Озорные овощи".

Ленинградская область, город Подпорожье, пр. Ленина, д. 2, культурно-досуговый комплекс.



10.00 — выставка-ярмарка сельскохозяйственной продукции в Приозерске.

В программе: детская развлекательная программа "Здорово, что мы вместе", концерт творческих коллективов города, семейная спортивная эстафета, концерт группы "Огни города", выступление Антона и Виктории Макарских.

Ленинградская область, город Приозерск, Центральная площадь.



11.00 — концертная программа "Осенние мелодии".

Ленинградская область, Бокситогорск, ул. Комсомольская, д. 5А, площадь Дворца культуры.



11.00 — смотр-конкурс "Рождественское подворье".

На конкурс представят плоды урожая, мёд, блюда народов мира, заготовки на зиму, лечебные настойки.

Ленинградская область, Гатчинский район, село Рождествено, Большой проспект, д. 106, Дом культуры.



11.00 — торжественно-траурная акция в связи с Днем памяти — Днем начала героической обороны Ленинграда.

Ленинградская область, город Приозерск, братское воинское захоронение.



11.00 — торжественно-траурный митинг, посвященный Дню начала героической обороны Ленинграда во время фашистской блокады.

Ленинградская область, город Кириши, мемориал "Памяти павших".



12.00 — торжественно-траурная акция, посвященная Дню начала героической обороны Ленинграда.

Ленинградская область, город Всеволожск, 10 км Дороги Жизни, Румболовская гора.



12.00 — концерт "Твой голос важен для России".

Ленинградская область, город Волхов, пр. Державина, 28, площадь Дома культуры "Железнодорожник".



12.00 — концерт "Голоса России".

Ленинградская область, город Волхов, площадь им. В.И. Ленина, 1.



12.00 — турнир по боевому самбо "Открытие сезона".

Ленинградская область, город Луга, пр. Кирова, д. 73, спортивно-молодежный центр.



13.00 — праздничный концерт "Наш выбор — наше решение".

Ленинградская область, город Подпорожье, пр. Ленина, д. 2, культурно-досуговый комплекс.



13.00 — праздничный концерт "Твой голос важен для России!".

Ленинградская область, Подпорожский район, поселок Никольский, ул. Лисицыной, д.18а, центр культуры и досуга.

14.00 — первенство Ленинградской области по футболу среди команд юных спортсменов. Матч "Кировец" (Тихвин) — "Фосфорит" (Кингисепп).

Ленинградская область, город Тихвин, ул. Пещерка, д. 1, стадион спорткомплекса.



14.00 — концерт "Твой голос важен".

Ленинградская область, город Луга, площадь Мира.



14.00 — инклюзивный фестиваль творчества и культуры "Равные детям — 2019".

Проект направлен на создание инклюзивного культурного пространства для сирот из коррекционных интернатов Северо-Западного Федерального округа, многодетных семей, в том числе с детьми-инвалидами, и молодежных творческих коллективов.

Также в программе: выставка-ярмарка сувенирной продукции различных ремесел, изготовленных людьми с ограниченными возможностями здоровья, в том числе студентами Мультицентра социальной и трудовой интеграции.

Ленинградская область, Ломоносовский район, поселок Лебяжье, ул. Лоцманская,36.



15.00 — тематическая программа "Вепсский центр фольклора открывает сезон".

В рамках праздничных мероприятий пройдет концерт "Я люблю тебя, очень!", экскурсия по Вепсскому центру фольклора, показ видеофильмов о вепсском народе и выставка "Осень — рыжая подружка!".

Ленинградская область, Подпорожский район, село Винницы, ул. Советская, 68, филиал "Вепсский центр фольклора".