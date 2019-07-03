Выходные в Ленинградской области

31 августа и 1 сентября в Ленинградской области будут отмечаться День Всеволожского района и дни образования городов Сертолово и Мурино, поселков Советский и Щеглово, откроется новая современная школа в поселке Вознесенье Подпорожского района, в Гатчине состоится фестиваль фермерский продукции и еды «СВОЕ», деревня Энколово «соберет друзей».

31 августа

10.00 – фестиваль фермерский продукции и еды "СВОЕ".

Более 100 фермеров со всей России представят продукцию, выращенную и изготовленную собственными руками – экологически чистую еду регионального и отечественного производства. В программе фестиваля: гастрономический фестиваль, музыкальные выступления, мастер-классы, лекции, выступления творческих коллективов.

Ленинградская область, город Гатчина, пр. 25 Октября, 1, площадь перед Домом культуры.



10.00 – праздничные мероприятия, посвященные 83-й годовщине со дня образования Всеволожского района и города Сертолово.

Планируется участие губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко.

Ленинградская область, Всеволожский район, город Сертолово.



12.00 – IV межнациональный фестиваль "Энколово собирает друзей".

В программе фестиваля: народные игры и забавы (малый кросс мира, метание сапога, перетягивание каната, городки, дартс, шахматы и др.), флэшмоб "ЗОЖ — 2019", мастер-классы по национальной вышивке, изготовлению салфеток и кукол, изготовлению головных уборов, ярмарка традиционных изделий декоративно-прикладного искусства и народных промыслов, пленэр художников творческого объединения "Этновзгляд" Дома дружбы Ленинградской области, книжная выставка, посвященная Году здорового образа жизни и Ленинградской области, концерт с участием фольклорных, вокальных и танцевальных коллективов национально-культурных объединений Ленинградской области.

Ленинградская область, Всеволожский район, деревня Энколово, ул. Мира, д. 1, открытая площадка.



12.00 – праздник "Виват картошка!".

В программе выставка-продажа картофеля и другой сельскохозяйственной продукции, дегустация картофеля, картофельная лотерея, городок аттракционов.

Ленинградская область, Волосовский район, деревня Терпилицы.



12.00 – День города Мурино.

Детская игровая программа, ретро-шоу баянистов, праздничный концерт.

Ленинградская область, Всеволожский район, город Мурино.



13.00 – День поселка Советский.

Ленинградская область, Выборгский район, поселок Советский, ул. Садовая, Центральная площадь.



13.00 – театрализованный праздник "Мир знаний встречает ребят", посвященный Дню знаний.

Ленинградская область, город Тихвин, 4-й микрорайон, д. 39, библиотека-социокультурный центр "Тэффи".



18.00 – детская танцевально-развлекательная программа "Прощайте, каникулы!".

Ленинградская область, Тихвинский район, поселок Сарка, Речной пер, д. 9, Дом культуры.



23.00 – интерактивное аудиовизуальное представление "Кинотеатр Нейросинема".

Сочетание графики и звука в реальном времени от известных медиа-художников Максима Михайлова, Андрея Свибовича и Сергея Костырко.

"Кинотеатр Нейросинема" – это экспериментальный интерактивный перформанс на основе фильма "Аэлита" 1924 года, созданного по роману Алексея Толстого.

Повтор показа 1 сентября в 12.00.

Ленинградская область, город Гатчина, пр. 25 Октября, д. 5, кинотеатр "Победа".



31 августа — 1 сентября

Третий областной туристский слет.

Туристский слет в 2019 году посвящён Году здорового образа жизни в Ленинградской области. Участники областного туристского слета попробуют свои силы в ориентировании на местности, туристской технике, рыбалке, знании краеведения и истории Ленинградской области. Всех ждет насыщенная программа активного отдыха, состоящая из конкурсов, соревнований, эстафет и состязаний.

Ленинградская область, Кингисеппский район, деревня Ванакюля, детский оздоровительно-образовательный центр "Россонь" имени Ю.А. Шадрина.



1 сентября

10.00 – ярмарка видов спорта и детские соревнования по бегу "Воспитаем олимпийцев".

На стадионе "Спартак" – ярмарка всех видов спорта, представленных спортивными школами и секциями Гатчинского района. Каждый может выбрать для себя спортивное направление и записаться в школу или секцию на новый учебный год.

В забеге примут участие более тысячи юных гатчинцев в возрасте от 3 до 9 лет.

Ленинградская область, город Гатчина, пр. 25 Октября, д. 8, стадион "Спартак".



11.00 – акции "Верни книгу в библиотеку" и "Бесплатный билет", посвященные годовщине создания библиотеки.

Ленинградская область, город Тихвин, 4-й микрорайон, д. 39, библиотека-социокультурный центр "Тэффи".



11.00 – спектакль для начальных классов, посвященный Дню знаний.

Ленинградская область, Подпорожский район, поселок Никольский, ул. Лисицыной, д. 18а, центр культуры и досуга.



12.00 – торжественное открытие нового здания Вознесенской средней общеобразовательной школы №7. Планируется участие губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко.

Ленинградская область, Подпорожский район, поселок Вознесенье, ул. Пионерская, д. 49, культурно-спортивный комплекс.



12.00 – День поселка Щеглово.

Ленинградская область, Всеволожский район, поселок Щеглово.



12.00 – блиц-турнир по шахматам, посвященный Дню солидарности в борьбе с терроризмом.

Ленинградская область, город Кингисепп, ул. Театральная, д. 12, шахматный клуб "Вертикаль".



12.00 – фестиваль "Хлебное место" в деревне Бегуницы.

В программе: выступление народных творческих коллективов Ленинградской области; выставки-ярмарки традиционных и современных ремесел; продажа экологически чистых фермерских продуктов; творческие мастер-классы для детей и взрослых; выставка галереи "Кайкино10"; вкусная ярмарка национальной кухни; "Мельница идей" – площадка для заинтересованных в развитии своего дела, "Семейный Пир" – конкурс для жителей и гостей по изготовлению своих фирменных блюд и совместная дегустация; конкурс пекарей района и Ленинградской области и дегустация хлеба.

Ленинградская область, Волосовский район, деревня Бегуницы, площадь перед Домом культуры.



13.00 – "Марсианский овощной оркестр" – проект московской команды Playtronica и Лаборатории Новых Медиа, которые "оживляют" предметы повседневной жизни.

Ленинградская область, город Гатчина, площадь Юность.



14.00 – игровая программа "До свиданья, солнечное лето, здравствуй наша школьная пора!", посвященная Дню знаний.

Ленинградская область, Тихвинский район, поселок Красава, ул. Комсомольская, д. 18, Дом культуры.



14.00 – концертная программа, посвященная Дню знаний.

Ленинградская область, город Луга, площадь Мира.



15.00 – театрализованное представление "Путешествие в страну знаний".

Ленинградская область, Тихвинский район, поселок Березовик, ул. Подгаецкого, д. 15, центр культуры и досуга.



17.00 – открытие арт-стены.

Уличные художники Алексей Канунников и Никита Плюшеделика вместе с жителями города создадут "мурала" – огромное граффити на фасаде дома.

Ленинградская область, город Гатчина, ул. Соборная, д. 10Б.