Выходные в Ленинградской области 

25 и 26 января пройдут торжественные мероприятия, посвященные 76-й годовщине освобождения деревни Малое Верево Гатчинского района и города Гатчины от фашистских захватчиков; в деревне Порожки Ломоносовского района состоится военно-историческая реконструкция «Январский гром», посвященная 76-летию освобождения Ленинграда от фашистской блокады; в Сосновом Бору откроется самый современный на Северо-Западе спортивный волейбольный комплекс.







25 января



10.30 — XXI турнир по волейболу среди команд ветеранов, посвященный памяти Николая Ерофеева. Мужские команды (45+, 55+ ), женские команды (40+).

Ленинградская область, Выборг, ул. Приморская, 41, спорткомплекс "Фаворит";

ул. Рубежная, д. 33, спорткомплекс "Южный";

ул. Рубежная, 31, средняя общеобразовательная школа № 10.



11.00 — Чемпионат по мини-футболу среди мужчин.

Ленинградская область, город Волхов, ул. Борисогорское Поле, д. 4, спортивный комплекс "Левобережный".



12.00 — открытие самого современного на Северо-Западе волейбольного комплекса

Программа:

11.30 — пресс-конференция, посвящённая открытию самого современного на Северо-Западе спорткомплекса для игры в волейбол.

Участники:

• Михаил Москвин, заместитель председателя правительства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству;

• Григорий Нагинский, генеральный директор АО "Концерн ТИТАН — 2";

• Геннадий Колготин, председатель комитета по физической культуре и спорту Ленинградской области;

• Андрей Борзов, директор Ассоциации ВК "Динамо — Ленинградская область";

• Михаил Воронков, глава Сосновоборского городского поселения.

12.00 — торжественная церемония открытия спортивного комплекса волейбола.

12.30 — разминка спортсменов.

13.00 — дружественный матч между командой Всероссийской Федерации волейбола и сборной ветеранов Ямало-Ненецкого автономного округа, посвященный 76-й годовщине освобождения Ленинграда от фашистской блокады.

Ленинградская область, город Сосновый Бор, ул. Соколова, 7, Многофункциональный спортивный центр.





12.00 — турнир по настольному теннису Волховского района на призы торгово-развлекательного центра "Кубус".

Ленинградская область, город Волхов, ул. Ю. Гагарина, д.1В, ТК "Кубус".



13.00 — выставка старинных вещей от ансамбля "Сударушки".

Ленинградская область, Выборг, ул. Рубежная, д.18, межпоселенческая библиотека.



14.00 — тематический вечер "Ведь мы же с тобой ленинградцы…".

Ленинградская область, Гатчинский район, поселок Суйда, ул. Центральная, д. 2А, Дом культуры.



15.00 — митинг, посвященный освобождению деревни Малое Верево Гатчинского района от фашистских захватчиков и театрализованный концерт.

Ленинградская область, Гатчинский район, деревня Малое Верево, мемориал воинской славы 120 и 201 Гатчинских Красноармейских стрелковых дивизий; ул. Кутышева, 1А, Дом культуры.



15.00 — концерт "Мысли о Рождестве…" с участием академического хора "Благовест" и ансамбля "Рыболов-бэнд".

Ленинградская область, город Тихвин, пл. Свободы, 1, Дом культуры.



15.00 — музыкальный спектакль детского театра Чехонте "Алиса в стране чудес".

Ленинградская область, город Тихвин, ул. Карла Маркса, д.30, Дворец культуры имени Н.А. Римского-Корсакова.



15.00 — концерт заслуженного артиста России Владимира Мищука (фортепиано).

Ленинградская область, город Тихвин, ул. Римского-Корсакова, д.13, концертный зал Государственного Дома-музея Н.А. Римского-Корсакова.



15.30 — товарищеский матч по хоккею ХК "Факел" (город Кириши) — ХК "Темп" (город Чудово).

Ленинградская область, город Кириши, ул. Нефтехимиков, д. 24Б, ледовая арена "Кириши".



16.00 — литературно-музыкальная гостиная совместно с Домом молодежи.

Ленинградская область, Выборг, пр. Суворова, д. 4, библиотека А. Аалто, лекционный зал.



17.00 — концерт народного самодеятельного ансамбля русских народных инструментов "Мозаика".

Ленинградская область, город Тихвин, 4-й микрорайон, д.39, библиотека-социокультурный центр "Тэффи".



19.00 — концерт муниципального оркестра русских народных инструментов, приуроченный к 76-й годовщине освобождения Гатчины от фашистских захватчиков.

Ленинградская область, город Гатчина, улица Чкалова, д. 66, детская музыкальная школа им. М.М. Ипполитова-Иванова.



19.00 — рок-фестиваль "Д.Ж.А.М.П."+ фотокросс.

Ленинградская область, город Кириши, ул. Мира, 15, молодежный досуговый центр "Восход".



25 — 26 января



12.00 — зимнее первенство Выборгского района по футболу.

Ленинградская область, Выборг, ул. Физкультурная, д. 2, стадион "Авангард".



13.00 — открытые Всероссийские соревнования по шахматам "Белая Ладья" среди команд общеобразовательных организаций. Муниципальный этап.

Ленинградская область, город Тихвин, 4-й микрорайон, д.13/14, шахматно-шашечный клуб.



26 января



10.00 — турнир по городошному спорту.

Ленинградская область, город Гатчина, проспект 25 Октября, д. 2, Гатчинская школа № 11.



12.30 — военно-историческая реконструкция, посвященная Ленинградской битве "Январский гром" и 76-й годовщине полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.

В мероприятии примут участие делегации ветеранов и волонтеров, молодых активистов со всех муниципальных районов Ленинградской области. Планируется участие губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко.

Ленинградская область, Ломоносовский район, деревня Порожки, мемориал "Январский гром".



12.00 — концерт "Рождественское созвучие" с участием хора "Променад" и академического хора "Благовест".

Ленинградская область, город Тихвин, ул. Знаменская, д.1, храм иконы Божией Матери "Знамение".



12.00 — турнир по боевому самбо "Лужский рубеж".

Ленинградская область, город Луга, спортивно-молодежный центр.



12.15 — чемпионат по мини-футболу среди мужчин.

Ленинградская область, город Волхов, ул. Борисогорское Поле, д. 4, спортивный комплекс ФОК "Левобережный".



12.40 — митинг у мемориала воинам-ополченцам в Больших Колпанах и литературно-музыкальная композиция в Доме культуры.

Ленинградская область, Гатчинский район, деревня Большие Колпаны, мемориал и ул. Садовая, д. 8, Дом культуры.



13.00 — встреча из цикла "Классика на бис".

Ленинградская область, город Гатчина, ул. Володарского, д. 17, городская библиотека.



13.00 — первенство Ленинградской области по классическому пауэрлифтингу.

Ленинградская область, город Тихвин, ул. Советская, д.45, спортивный клуб "Спарта".



14.00— концерт, посвященный 76-й годовщине полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.

Ленинградская область, Гатчинский район, деревня Батово, д. 12, Дом культуры.



14.00 — круглый стол на тему "Поэзии современной музыки".

Ленинградская область, город Луга, спортивно-молодежный центр.



15.00 — юбилейный концерт к 15-летию семейного клуба сохранения русских народных традиций "Любочажье".

Ленинградская область, город Луга, Дом культуры.



15.00 — концерт "Иллюзии" народного самодеятельного коллектива джазовой группы "Тихвин".

Ленинградская область, город Тихвин, пл. Свободы, д.1, Дом культуры.



16.00 — мероприятия, посвященные 60-летию детского сада № 10 "Светлячок".

Ленинградская область, город Волхов, ул. В. Голубевой, д. 16, муниципальное детское образовательное бюджетное учреждение "Детский сад № 10 "Светлячок".



17.00 — спектакль "Пазл" в исполнении творческого объединения "Театр и К".

Ленинградская область, город Гатчина, ул. Достоевского, д. 2, Гатчинский Дворец молодежи.