Выходные в Ленинградской области

В выходные в Лодейном Поле пройдет парад пожарной и аварийно-спасательной техники, в Киришах состоится молодежный фестиваль «Киришский пикник», а в Гатчине – юбилейный Гатчинский полумарафон.



16 ноября

12.00 — парад пожарной и аварийно-спасательной техники.

По центральной улице Лодейного Поля проедут машины пожарной охраны, аварийно-спасательных служб, добровольных пожарных формирований и городских служб. После завершения парада состоится выставка техники. Жители смогут посмотреть, как работают профессиональные пожарные и спасатели, а также узнают о предназначении каждой из спецмашин. Движение колонны начнется от парка Свирской Победы до Дома народного творчества. Выставка техники — на площади перед Дворцом культуры.

12.00 — молодежный фестиваль "Киришский пикник".

Ленинградская область, город Кириши, ул. Мира, 15, молодежный досуговый центр "Восход".

12.00 — V дружеская встреча детского фестиваля игры КВН Волосовского района.

Ленинградская область, Волосовский район, деревня Кикерино, Дом культуры.

12.00 — юбилейный вечер Всероссийского общества людей с ограниченными возможностями слуха.

Ленинградская область, город Волхов, площадь имени В.И. Ленина, 1, Дворец культуры.

12.00 — книжно-иллюстративная выставка "Толерантность в художественной литературе" ко Дню толерантности.

Ленинградская область, город Кингисепп, Кингисеппская центральная городская библиотека, ул. Большая Советская, 30.

13.00 — соревнования по настольному теннису для жителей поселка Никольский.

Ленинградская область, Подпорожский район, поселок Никольский, ул. Лисицыной, 18а, Центр культуры и досуга.

14.00 — городской праздник творчества и вдохновения, посвящённый Дню рукоделия. В программе: выставка-конкурс "Талисман-сувенир из Соснового Бора", творческие мастерские для детей и взрослых.

Ленинградская область, город Сосновый Бор, ул. Красных Фортов, 14, городской культурный центр "Арт-Карусель".

14.00 — научно-практическая конференция исторического общества "Ямбург-Кингисепп", посвящённая 75-летию освобождения Кингисеппа от немецко-фашистских захватчиков.

Ленинградская область, город Кингисепп, ул. Большая Советская, 30, Кингисеппская центральная городская библиотека.

14.00 — танцевально-развлекательная программа "Для тех, кто молод душой".

Ленинградская область, город Тихвин, площадь Свободы, 1, Дом культуры.

15.00 — концерт ансамбля русских народных инструментов "Настроение" при детской школе искусств имени Н. А. Римского-Корсакова.

Ленинградская область, город Тихвин, ул. Римского-Корсакова, 13, концертный зал Дома-музея Н. А. Римского-Корсакова.

15.00 — праздничное мероприятие, посвященное 80-летию Любанской средней общеобразовательной школы имени А. Н. Радищева.

Ленинградская область, Тосненский район, город Любань, ул. Карла Маркса, 3.



16 — 17 ноября

10.00 — первенство города Всеволожска по карате киокусинкай.

Ленинградская область, Всеволожский район, поселок им. Морозова, ул. Чекалова, 3а, физкультурно-оздоровительный комплекс.

17.30 — кубок города Тихвина по классическим шахматам.

Ленинградская область, город Тихвин, 4-й микрорайон, 13/14, шахматно-шашечный клуб.



17 ноября

10.00 — образовательный форум "ВсевДобро".

Ленинградская область, город Всеволожск, Пушкинский пер., 7, усадьба "Рутения".

11.00 — спартакиада Ломоносовского района, посвященная Году здорового образа жизни в Ленинградской области – "Турнир по волейболу среди мужских команд".

Ленинградская область, Ломоносовский район, деревня Разбегаево, 61а, Ломоносовская детско-юношеская спортивная школа.

11.00 — кукольный спектакль "Тайна пропавшего букваря".

Ленинградская область, город Кингисепп, пр. Карла Маркса, 40, Кингисеппский культурно-досуговый комплекс.

12.00 — старт основной дистанции (21 км) X юбилейного Гатчинского полумарафона. Входит в ТОП-5 полумарафонов России по количеству финишеров. В пробеге примет участие свыше 3,5 тысяч профессиональных спортсменов и любителей бега.

12.15 — старт забегов на дистанции 10,5 и 1,5 км.

Ленинградская область, город Гатчина, пересечение улиц Соборная и Красная.

13.00 — концерт, посвященный 35-летнему юбилею ансамбля народной песни "Ивушка" Саркского сельского Дома культуры.

Ленинградская область, Тихвинское городское поселение, поселок Сарка, Речной переулок, 9, сельский Дом культуры.

14.00 — гала-концерт победителей XI районного конкурса "Минута славы".

Ленинградская область, Подпорожский район, поселок Важины, ул. Школьная, 2в, Важинское клубное объединение.

16.30 — народный театрализованный праздник "Вспоминая красивый обычай, играем Кузьминки – праздник девичий" из цикла "Народный календарь Арины Родионовны".

Ленинградская область, город Гатчина, пер. Революционный,1, Центр творчества юных.

18.00 — спектакль "Теща браку не помеха" театрально-концертного агентства "Антракт".

Ленинградская область, город Кингисепп, пр. Карла Маркса, 40, Кингисеппский культурно-досуговый комплекс.

19.00 — концерт памяти к 65-летию Ирины Вячеславовны Рогановой "Жизнь. Хор. Гармония".

Ленинградская область, город Гатчина, ул. Чкалова, 66, детская музыкальная школа имени М. М. Ипполитова-Иванова.