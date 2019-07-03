Выборжец Евгений Омельченко выиграл Чемпионат РФ по рукопашному бою

Титул чемпиона России по рукопашному бою в разделе «Самооборона» завоевал тренер СШОР «Фаворит» Евгений Омельченко. В следующем году в составе сборной страны он будет сражаться за звание чемпиона Мира.

Чемпионат России по рукопашному завершился буквально накануне. В соревнованиях приняли участие 12 команд. Евгений Омельченко сражался в возрастной категории 35-44 года и в весовой 90+. В разделе "Самооборона" выборжец уверенно дошел до финала и со счётом 3-1 выиграл поединок у соперника из Липецка.

По итогам этих соревнований Евгений Омельченко вошел в состав сборной России по рукопашному бою. В следующем году он сразится за чемпионский титул на Чемпионате Мира, который пройдет в столице Республики Беларусь.