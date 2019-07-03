Выборжцы завоевали 11 медалей на региональном турнире по рукопашному бою

Две третьих спортсменов, представлявший Выборг на областных соревнованиях по рукопашному бою, вернулись домой с медалями.

Областные соревнования по рукопашному бою среди младших, средних и старших юношей и девушек приводились в Гатчине 30 ноября. Побороться за медали приехали 18 команд из Санкт-Петербурга и Ленинградской области. А это более 250 спортсменов. Выборг представляли 16 воспитанников Евгения Омельченко и Алексея Рябкова.

В итоге у наших спортсменов 2 первых места среди старших спортсменов. Золото завоевали Олеся Спехова (у нее также приз за лучшую технику) и Егор Горощенко. У Артёма Моисеева бронза.

Серебряными медалями в своих возрастных группах отмечены Михаил Красов, Иван Храмцов, Арсений Лавров и Степан Степанов.

Третьи места у Данила Хомылева, Кирилла Аушева, Даниила Хасанова и Владимира Тихачева.