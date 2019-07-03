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Сегодня, 11:59

Выборжцев приглашают на субботник 22 ноября

Территорию Смоляного мыса благоустраивают. Мероприятия проводятся в рамках проекта "Формирование комфортной городской среды" в малых городах и исторических поселениях. Проведение субботников — одно из условий участия в приоритетном проекте. В минувшую пятницу территория Смоляного мыса приводилась в порядок силами сотрудников выборгской администрации, комбината благоустройства, компании "РАСЭМ" и молодёжи. Они очистили территорию от мусора и автомобильных покрышек.
Очередной субботник стартует 22 ноября. Всех, кто готов поддержать благое начинание, ждут в 13 часов у здания областного архива. 

Метки 22 ноября 2019смоляной мыссубботник
Категории Лента Новостей