Выборжцев приглашают на субботник 22 ноября

Территорию Смоляного мыса благоустраивают. Мероприятия проводятся в рамках проекта "Формирование комфортной городской среды" в малых городах и исторических поселениях. Проведение субботников — одно из условий участия в приоритетном проекте. В минувшую пятницу территория Смоляного мыса приводилась в порядок силами сотрудников выборгской администрации, комбината благоустройства, компании "РАСЭМ" и молодёжи. Они очистили территорию от мусора и автомобильных покрышек.

Очередной субботник стартует 22 ноября. Всех, кто готов поддержать благое начинание, ждут в 13 часов у здания областного архива.