Выборжцам выпала возможность купить уникальные новогодние подарки

Ремесленная ярмарка «Новогодняя карусель» прошла в Выборге во второй раз. Авторские изделия на ней представили мастера из Выборга, Петербурга, Новгорода. Это одна из мер поддержки предпринимательства.

Народными художественными промыслами в Ленобласти занимаются около 100 предпринимателей. И 40 из них работают в Выборгском районе. Для них традиционно проводится ярмарка "Средневековый город" на Рыночной площади. Начиналась она как летняя ярмарка выходного дня, а сейчас, в зависимости от спроса, это уже практически регулярное событие.

Ольга Егги, предприниматель, сотрудник Тайм-кафе "Квартал Фрау Мяу" Ярмарки и выставки очень удобны для рекламы: раздаешь визитки, тебя узнают, начинают заказывать через интернет. Нам они помогают продавать ручную работу, чтобы кормить кошек, живущих в нашем кафе.

В прошлом году в Выборге впервые провели новогоднюю ярмарку. Тогда в гипермаркете "Карусель" выставили всего 6 торговых павильонов-домиков. В этом году фестиваль ремесленников провели совместно с Ассоциацией промыслов и ремесел Санкт-Петербурга и Ленобласти, а также с Академией ремесел.