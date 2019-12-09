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Сегодня, 16:28

Выборжцам выпала возможность купить уникальные новогодние подарки

Ремесленная ярмарка «Новогодняя карусель» прошла в Выборге во второй раз. Авторские изделия на ней представили мастера из Выборга, Петербурга, Новгорода. Это одна из мер поддержки предпринимательства.

Ремесленная ярмарка Новогодняя карусель прошла в Выборге во второй раз

Народными художественными промыслами в Ленобласти занимаются около 100 предпринимателей. И 40 из них работают в Выборгском районе. Для них традиционно проводится ярмарка "Средневековый город" на Рыночной площади.  Начиналась она как летняя ярмарка выходного дня, а сейчас, в зависимости от спроса, это уже практически регулярное событие. 

Ремесленная ярмарка Новогодняя карусель прошла в Выборге во второй раз

Ольга Егги, предприниматель, сотрудник Тайм-кафе "Квартал Фрау Мяу" 

Ярмарки и выставки очень удобны для рекламы: раздаешь визитки, тебя узнают, начинают заказывать через интернет. Нам они помогают продавать ручную работу, чтобы кормить кошек, живущих в нашем кафе.

Ремесленная ярмарка Новогодняя карусель прошла в Выборге во второй раз

В прошлом году в Выборге впервые провели новогоднюю ярмарку. Тогда в гипермаркете "Карусель" выставили всего 6 торговых павильонов-домиков. В этом году фестиваль ремесленников  провели совместно с Ассоциацией промыслов и ремесел Санкт-Петербурга и Ленобласти, а также с Академией ремесел. 

Марина Птушко, директор выборгского центра поддержки предпринимательства

Ярмарки - это одна из мер поддержки предпринимательства, помогающая найти новые каналы сбыта продукции, новых партнеров, рассказать о себе и своем искусстве. А также помогает определиться с выбором тем, кто еще только задумывается сделать из хобби собственный бизнес.
 

Ремесленная ярмарка Новогодняя карусель прошла в Выборге во второй раз 

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